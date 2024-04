Előre ütemezett időszakos karbantartást végez a Mol a Dunai Finomító (DuFi) bizonyos üzemeiben – ez a közlemény olvasható a stratégiai fontosságú létesítmény Hello Dufi néven futó mobilapplikációjában.

Baljós árnyak: szakaszosan leáll a Mol finomítója, miközben nyakunkon a kormány beavatkozása az üzemanyagpiacon / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Az erről szóló közlemény április 18-án, múlt héten csütörtökön jelent meg, de eddig nagyobb nyilvánosságot nem kapott. Ebből kiderült, hogy az érintett üzemeink leállása

április 20. és június 24. között történik,

vagyis az első üzemek szombat óta nem működnek. Az olajtársaság előre jelezte, hogy a karbantartás elvégzése után a visszaindítás is szakaszosan valósul meg és várhatóan majd csak június utolsó hetében fejeződik be.

Miért áll le a Mol százhalombattai finomítója?

A Mol azzal indokolta a döntést, hogy az időszakos karbantartás a finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét és élettartam növelését szolgálja. Azt is kiemelték, hogy az DuFi üzemeink tervezett leállítása a biztonságos üzemmenetet szolgálja. Ez azért fontos, mert az ország számára stratégiai fontossággal bíró üzemanyag-ellátást a százhalombattai Dunai Finomító így a jövőben is folyamatosan és zavartalanul tudja biztosítani az év 365 napján.

További előny, hogy a leállások alatti technológiai fejlesztéseink révén

hatékonyabban,

biztonságosabban

és fenntarthatóbban

tudnak működni. A karbantartási időszak alatt a finomító üzemeiben javításokra, felújításokra, cserékre kerül sor, amelyet az adott üzem irányított és felügyelt leállása mellett végeznek el az egészséget, környezetet és a biztonságot „nem veszélyeztető körülmények között”. Ugyanakkor tudni kell, hogy a leállással járó munkálatok, elsősorban a leállásra való felkészülés és a visszaindulás idején okozhatnak a szokásostól eltérő jelenséget a finomító környezetében.

Az üzemek leállásra való előkészítése 3-6 napig, a javítást követően az üzemek újraindítása pedig 2-3 napig tart. Ezalatt számos olyan technológiai tevékenységet hajtanak végre, amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat, mint például fokozott zajhatás, látványos fáklyázás, kellemetlen szaghatás. „Szakembereink mindent megtesznek azért, hogy tevékenységünk ne zavarja a környéken élő szomszédaink mindennapjait” – húzta alá a Mol.

Mit okoz, hogy leáll a Mol finomítója?

Ez lényeges szempont, ahogy az is, hogy az üzemanyagpiacra milyen hatással lehet a DuFi leállása. Erről az Erste szakértőjét kérdeztük. Pletser Tamás először is arra hívta fel a figyelmet, hogy pontosan nem ismert, mekkora kiterjedésű karbantartásról van szó ezúttal Százhalombattán, de ő abból indul ki, hogy nem számottevő a leállás. „Az ilyen finomítókban évente szokott lenni javítás, ötévente pedig teljes leállás. Utóbbin a DuFi már túlvan. Az, hogy most csinálják, az szerintem teljesen normális és megszokott, mert ezek a munkálatok időablakhoz kötöttek: sem túl hidegben, sem túl melegben nem jó végrehajtani” – magyarázta.

Arra is kitért, hogy a Mol százhalombattai finomítójának szakaszos leállásának

az üzemanyag-ellátásra nem kellene, hogy hatással legyen.

Az üzemanyag ugyanis szabadpiaci termék, bárki importálhat, ha szükséges. Ez a dízelnél eleve így van, mivel a DuFi nem fedezi a szükségletet. A benzinnél többnyire már igen, de például a nyári főszezonban itt is gyakori a behozatal.

Végezetül megjegyezte, hogy az üzemanyagárakra önmagában az, hogy a Mol-finomítót karbantartják, „nulla következménnyel bír”. Csakhogy ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szerdán a kormányülésen kiemelt téma lesz az üzemanyagárak kérdése, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedig arra tesz majd javaslatot, hogy a kabinet avatkozzon be valamilyen formában.

Pletser Tamás ezt úgy kommentálta, hogy egyelőre nem ismert a kormány döntése vagy, hogy lesz-e egyáltalán döntés. Annak a pártján van, hogy ne avatkozzanak be, de ha mégis, akkor benzinárstop helyett inkább csak a marzsokat határozzák meg, ahogy arra volt példa Lengyelországban a közelmúltban (igaz, más körülmények között). „Tehát például eldöntik, hogy a nagykereskedelmi árakhoz képest ennyi és ennyi lehet a kiskereskedelmi árrés” – mondta az Erste szakértője, de hozzátette, hogy az üzemanyagpiacon az az ideális, ha szabad a verseny.

Mit kell tudni a Mol százhalombattai finomítójáról?

A DuFi 1965-től finomítja a kőolajat, 1200 főt foglalkoztat, a kapacitása napi 165 ezer hordó. Ez évente 8,1 millió tonna olaj feldolgozását jelenti, amivel a százhalombattai komplexum a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb finomítója.

Nagy érdeklődést váltott ki még 2022-ben a közvéleményben, hogy az akkor végrehajtott nagyjavítás elhúzódott a DuFi-ban és gyakorlatilag nyártól decemberig tartott, de nem folyamatosan. Akkor még érvényben volt a 480 forintos hatósági ár az üzemanyagpiacon, amely eleve kihívásokat jelentett az ellátásbiztonság szempontjából. A Mol-finomító kiesése mindezt tovább fokozta és köze lehetett ahhoz, hogy a kormányzat 2023 végén kivezette az intézkedést.