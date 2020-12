2021-es üzleti ötletek a celebbiznisztől egészen a robotizált folyamat-automatizációig

Megunták a sztárok, influencerek már a sok reklámozót? Már egy csöppet a követőik is. Nem meglepő, hogy saját vállalkozást akarnak, azt promótálják, amiből eddigi tapasztalatok alapján még több pénzt is tudnak keresni. És hol ebben nekünk az üzlet? Elterjedőben van itthon is az az üzleti modell, hogy bár a vállalkozás a sztáré, de közben a háttérben egy olyan üzemelteti, akinek van már abban szektorban tapasztalata, például webshop esetében e-kereskedelemben. Menjünk is tovább, mert van itt még 7 további üzleti ötlet! Jussunk el a robotizált folyamat-automatizációig is!