A legtöbb vállalkozásnak változtatnia kell a korábbi működésükön ahhoz, hogy a jelenlegi körülmények között is fenntarthatók legyenek.

A pandémiás helyzet következtében megváltozott vásárlási szokásokat érzékelik a leggyorsabban a kisvállalkozások, ez azonban nemcsak bevételkiesést jelenthet számukra, hanem a vállalkozás működése is bajba kerülhet. Szinte kivétel nélkül változtatniuk kell a cégeknek a korábbi működésükön ahhoz, hogy fenntarthatók legyenek a jelenlegi körülmények között is – emelték ki lapunknak a Briefly alapítói, akik összeállítottak egy az oldalukról ingyenesen letölthető eBook „túlélőcsomagot” a kisvállalkozások megsegítésére.

Nagyon gyors változtatásokra és alkalmazkodásra van szükség ezekben az időkben, például egy olyan cég, amelynél korábban a home office nem volt bevett szokás, néhány nap alatt kellett átállnia, számukra, és azoknak, akik eddig nem voltak jelen az online térben, egy oktatóvideókat, eszközlistát és hasznos linkeket tartalmazó csomagot állítottunk össze a gyors digitalizálódást segítve

– mondta Tassonyi Csenge, a Briefly egyik alapítója. A működés biztosítása mellett legalább ilyen fontos a folyamatos bevétel is, erre is ad néhány tippet a túlélőcsomag, például olyanokat, mint a voucherek és termékkapcsolások.

Éttermek készülhetnek heti menüvel, és előre értékesített voucherek formájában árulhatja. Ugyanakkor fontosak a rugalmas feltételek, például úgy értékesíteni szolgáltatásokat, hogy azok majd a járványhelyzet után szabadon felhasználhatók legyenek, akár ajándékkártyákról, szobafoglalásokról, vagy rendezvényekről legyen szó. Sok testmozgással foglalkozó cég kezdett ingyenes online oktatásokba, ugyanakkor ezeknek a vállalkozásoknak is meg kell élniük, így idővel valamilyen formában díjat kell kérniük a szolgáltatásaikért.

Az alapítók arra is felhívták a figyelmet, hogy

a transzparencia ilyen helyzetekben talán még nagyon jelentőséggel bír a dolgozók és vásárlók felé egyaránt, ugyanis megérzik, ha gond van, és az őszinte kommunikáció hiánya bizonytalanságot és bizalmatlanságot eredményez a kirekesztettség érzése miatt.

Elmondásuk szerint sok cégvezető meglepődik azon, hogy őszinte kommunikáció eredményeként milyen mértékben segítenek a hűséges vásárlók, akik szeretnék és készek tenni is azért, hogy az adott márka, vagy cég működni tudjon. „Ilyen helyzetekben a közösség ereje nagyon sokat számít. Például, ha több kisvállalkozás összefog, és azt mondja, ha az egyiknél vásárolt már az ügyfél, akkor a másik kedvezményt ad neki, ha nála is költ. Ez persze nem minden iparágban kivitelezhető, de több, hasonló gondolatébresztőt is összegyűjtöttünk a túlélőcsomagban” – mondta Bittera Réka, a Briefly egyik alapítója. A gazdaság újraindítására is már most érdemes gondolni – ezekre vonatkozó ajánlások szintén vannak a csomagban -, hogy milyen eladásnövelő kampányokat érdemes tervezni, és az online vevői kapcsolatok fenntartása után hogyan lehet újabb vásárlókhoz eljutni.