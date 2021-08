Az Ida hurrikán hatására milliók maradtak áram nélkül

Fotó: Patrick T. FALLON / AFP

A vihar mind a 8 vezetékhálózatot megrongálta, melyek New Orleans áramellátásáért felelnek, így az államban több mint 1 millió fogyasztó maradt elektromosság nélkül. Az egyik áramátviteli torony a Mississippi folyóba omlott.

Noha a vihart megelőzően napokkal felszólították a lakosságot a legjobban sújtott területek elhagyására, ez nem minden esetben volt lehetséges, így például az államban kórházi kezelésre szoruló, több mint 2400 koronavírus fertőzött esetében sem. Az egyik New Orleans-i kórházban az áramkimaradás miatt az egészségügyi dolgozók a lélegeztetésre szorulókat manuálisan voltak kénytelenek segíteni.

Az államra 16 éve csapott le a Katrina hurrikán, mely több mint 1800 ember életét követelte, és amit követően 14,5 milliárd dollár értékben építettek védelmet az áradások ellen. John Bel Edwards, az állam kormányzója szerint ezeket a fejlesztéseket pont az ilyen helyzetekre tervezték és valóban, eddig csupán egy halálos áldozatról érkezett jelentés.

A vihar hatására leálltak a térségben található kikötők és az offshore olajkitermelés is, mely a Mexikói-öbölben több mint 90 százalékkal esett vissza. A vihar 10 órányi tombolás után mintegy 170 kilométer per órás sebességűre csökkent, így most már 1-es kategóriájúra szelídült. Joe Biden amerikai elnök katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát és szövetségi segítségnyújtást rendelt el, hogy segítse a helyreállítást.