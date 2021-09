Amióta a Paris Saint-Germainhez igazolt, minden Lionel Messi körül forog a francia fővárosban – írja a Reuters. A Crystal Pictures ügynökségnél dolgozó Olivier Sanchez arról számolt be, hogy az argentin labdarúgó körül forog az élete mostanság. Az újságok és magazinok a világ minden tájáról Lionel Messi miatt keresik fel az ügynökséget. A futballsztárra, feleségére és gyermekeire is rendkívül kíváncsi a nagyérdemű.

Manapság csak Messi létezik számomra, senki már. Mindenki szeretne belőle egy darabot. Ő a király

– mondta Sanchez.

Fotó: AFP

Lionel Messi nyáron igazolt az FC Barcelonától a Paris Saint-Germainbe. A legtöbb futballrajongó elképzelhetetlennek tartotta, hogy minden idők egyik legjobb játékosa elhagyja nevelőegyesületét, amelyet 21 évig szolgált. Mindenkit megdöbbentett, amikor a katalán klub bejelentette, hogy financiális okok miatt nem tudja megtartani csapatkapitányát. A PSG pedig ugrásra készen állt, és le is csapott a hatszoros aranylabdásra.

A párizsi sztárklub kétéves szerződést kötött Messi, a focista bankszámlája ez idő alatt 71 millió euróval lesz vastagabb. A fizetése csillagászati, Nasser al-Khelaifi klubelnök azonban kijelentette, hogy

Messi a pályán nyújtott teljesítménye mellett igen jelentős gazdasági hasznot is hoz a klub és a város számára.

A luxusingatlanokat értékesítő ügynököktől, az argentin étteremtulajdonosokon keresztül a paparazzikon át mindenkinek komoly bevételekkel kecsegtet Messi párizsi szerepvállalása.

Jelenleg két fotós is nyomon követi a jelenleg szállodában élő Messi-családot és elsőkézből szeretnének értesülni arról, hogy a família mikor költözik el új, állandó párizsi lakhelyére.

Messi híres földhözragadt életmódjáról. Barcelonában is gyakran köszöntötte szomszédait, élvezte a tengerparti vendéglátóhelyeket és játszóházba vitte gyermekeit.

Ha el tudjuk őket hozni a városba, vagy mondjuk a párizsi Disneylandbe egy fotósorozat kedvéért, az újságok sorban állnának a fotókért

– mondta Olivier Sanchez.

Fotó: NurPhoto via AFP

Eközben Susie Hollands luxusingatlan-ügynök azon fáradozik, hogy olyan ingatlan találjon, amely méltó a Forbes 2021-es világ leggazdagabb sportolóit tartalmazó listájának második helyén végző Messihez. A Vingt Paris ingatlanügynökség alapítója korábban már több PSG-játékosnak szerzett ingatlant a francia fővárosban.

Jellemzően 1000 négyzetméteres otthon szerenének parkolóval, ami igen ritka Párizs központjában

– mondta. Emellett a csúcsminőségű biztonság és a magánélet védelme is fontos elem.

Az egyik PSG-játékos havi 35 ezer eurót fizet az ingatlanért, ami Hollands talált neki. Az ügynöknek egy ilyen bérleti szerződés megkötése 50-60 ezer eurós jutalékot jelent.

Miután a katari emírséghez köthető cégcsoport megvásárolta a párizsi klubot, több, a PSG-be igazoló sztárjátékosnak is az Yves Abitbol által alapított MyConcierge ingatlanügynökség segített letelepedni. A megfelelő ingatlan megtalálása mellett személyzetet is kerestek, továbbá a banki és biztosítási papírmunkák elvégzésében is segédkeztek. Esetenként pedig olyan, a játékosok által támasztott luxusigényeket is teljesítettek, mint például luxusautó, vagy -óraszalon felkutatása.

Abitbol elmondta, hogy a PSG lépett a hozzá hasonló emberek rendszerből való kiiktatása érdekében, és már saját belső csapatot hozott létre a fentebb említett igények kielégítésére.

Ennek ellenére Abitbolnak utazási irodáján keresztül maradt kapcsolódási pontja a PSG-hez.

Sokszor az ügyfelek azt kérik tőlünk, hogy úgy szervezzük meg párizsi tartózkodásukat, hogy abba benne legyen egy PSG-meccs, mert látni akarják Messit. Ez mostanában az egyik leggyakoribb igény, még akkor is kint akarnak lenni a stadionban, ha Messi csak a lelátóról nézi a mérkőzést.

Fotó: AFP

Jól szemlélteti a Messi körüli felhajtást, hogy miután leigazolta a PSG, a következő, Strasbourg elleni bajnokira 800 euróért is adtak el jegyet másodkézből úgy, hogy az argentin csak a lelátón foglalt helyet.

A nevével ellátott 30-as, 108 euróért árult mezeket gyorsabban vitték, mint korábban bármely más PSG-játékosét. Szerződésének aláírását követően pedig a PSG közösségimédia-követőinek száma hárommillióval nőtt.

A Párizsban található előkelő argentin étteremlánc, a Volver is nagyot szakított Messi érkezésével. Azóta megsokszorozódtak az asztalfoglalások.

Mindenki azt akarja enni, amit ő

– mondta Enrique Tirigall, az étteremlánc alapítója.