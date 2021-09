Évről évre megválasztja az esztendő legjobb felhőkarcolóját az Emportis ingatlanadat-bányászati vállalat. A Skyscraper Award díjat az adott évben átadott új felhőkarcolók közül a dizájn és funkcionalitás szempontjából legjobbnak ítélt épület nyerheti el.

A verseny több mint 20 éves történetében először fordult elő, hogy az elismerést egy ausztrál épület nyerte – adta hírül a New Atlas. A 2021-es év felhőkarcolójának megtisztelő címét a Wilkinson Eyre brit cég által épített, Sydney-ben található One Barangaroo kapta.

Fotó: Shutterstock

Sydney legmagasabb és Ausztrália negyedik legmagasabb épületeként 271 méter magas, a felhőkarcolóból páratlan kilátás nyílik Sydney kikötőjére és az operaházra. Az épület belsejében luxuslakások és egy szálloda is található, külsejét pedig egyedülállóan ívelt, három sziromként kialakított, emelkedés közben csavarodó forma határozza meg.

A zsűri szerint a One Barangaroo külső homlokzatának extravagáns kialakítása játszotta a döntő szerepet az első díj odaítélésében

– szólt az Emporis magyarázata.

A második helyezett a kanadai Calgaryban található Telus Sky torony lett, amelyet a Bjarke Ingels Group tervezett. A bérlőjéről, egy kanadai távközlési vállalatról elnevezett, rendkívüli megjelenésű épület 222 méter magasra, téglalap alaprajzú, amely emelkedés közben fokozatosan keskenyedik, kis teraszokat és erkélyeket hozva létre. Az egyedülálló homlokzatot éjszakánként Douglas Coupland kanadai művész LED-es fényinstallációja világítja meg.

A dobogó harmadik fokát a New York-i One Vanderbilt kaparintotta meg. A Kohn Pedersen Fox Associates által tervezett terrakotta és üveg irodai felhőkarcoló versenytársainál magasabb (427 méter) és a New York-i felhőkarcoló-építés aranykorát idézi. Az épület egy teljesen újszerű, szemet gyönyörködtető kilátóval is büszkélkedhet, amelyet a tervek szerint hamarosan megnyitnak a nagyközönség számára is.

A felhőkarcolók legrangosabb elismerésénél Ausztrália eddig két második és két harmadik hellyel rendelkezett, Sydney eddig egyszer jutott el a dobogó legalsó fokáig.

A díjat korábban csak észak-amerikai, ázsiai és európai országokból érkező épületek hódították el. Legutóbb a Szentpéterváron található Lakhta Center diadalmaskodott.