Mongóliába évente 350-400 ezer turista látogat, de az utazók nyolcvan százaléka egyelőre a környező országokból érkezik.

A mongol turisztikai cégek célja, hogy minél több európai turistával is megismertethessék a nomád nép kultúráját, amely igazi kaland lehet annak, aki a természet közelségébe vágyik, és az erre való igény most erősödik

– közölte Batbayar Zeneemyadar, Mongólia magyarországi nagykövete.

Az utazást az aktuális helyzetben megkönnyíti, hogy a két ország közötti megállapodás szerint a felek 2021. május 21-től elismerik és elfogadják egymás védettségi igazolványait.

Már vannak közvetlen különjáratok is Magyarország és Mongólia között, de jelenleg a pekingi, a szöüli, az isztambuli, a moszkvai vagy a berlini repülőtéren átszállva lehet oda légi úton eljutni.

Már tárgyalások folynak arról, hogy állandó és rendszeres közvetlen járatok is induljanak a légitársaságoknál

– árulta el a nagykövet.

A turistákat megújult koncepcióval várják, amely a több ezer éves hagyományokra és a közös gyökerekre épít.

Bár a fővárosban, Ulánbátorban még akadnak ötcsillagos szállodák, majd megyénként ritkulnak, de szállás lehetőségként az autentikus jurtákkal is tervezni lehet.

Mongóliában 150 ezer nomád életmódot folytató család él, amely a lakosság 10 százalékát teszi ki.

Egy-egy város között akár több száz kilométernyi távolság is lehet, ezért jobbnak látják erre előre figyelmeztetni a turistákat, hogy ne érje őket meglepetés, aki erre vágyik, az viszont életre szóló élményt szerezhet.

Az év legnagyobb ünnepére, a birkózásra, a lovaglásra és az íjászatra épülő hagyományőrző Naadam fesztiválra tízezreket várnak a nyáron, télen pedig Mongólia legmélyebb tava, a Hövszgöl-tó mentén megrendezendő jégfesztivál lesz a legnagyobb esemény.

Fotó: Shutterstock

A nagykövettől azt is megtudtuk, hogy a mongol alkotmány védelme alatt öt jószág áll: a birka, a kecske, a ló, a marha és a teve. A mongol emberek pedig azért olyan egészségesek, mert a táplálkozásukat a természet rendjéhez igazítják. A hideg évszakokban sok sült húst és fehérjét fogyasztanak, nyáron inkább tejből készült ételekkel táplálkoznak. Népszerű náluk a kancatejből készült kumisz, a kétpúpú teve tejében pedig állítólag annyi vitamin van, hogy egy infúzióval is felér a szervezet számára. Földművelést 1 millió hektáron folytatnak.

A nagykövet arról is beszélt, hogy a magyar és a mongol kultúra között rengeteg hasonlóság van, náluk is él például a csodaszarvas legendája, csak ott a farkassal köt házasságot, valamint a sólymokat és a lovakat is nagy becsben tartják. A világ legnagyobb lovasszobra is Mongóliában található.