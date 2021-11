Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője szerint egyszerre is beadható a koronavírus és az influenza elleni oltás, hatásfokukat nem befolyásolja az egybeesés. Siddhartha Datta, a WHO európai regionális vakcina-tanácsadója ezt csütörtökön, Koppenhágában mondta sajtótájékoztatón.

Bárki megkaphatja a két vakcinát együtt, nem csökken egyik oltóanyag hatásossága sem

– hangoztatta.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Európa 53 országa és a közép-ázsiai térség a valódi veszélyforrása annak, hogy a következő hetekben újult erőre kap a koronavírus, vagy ez már meg is történt – mondta ugyancsak csütörtökön és szintén Koppenhágában sajtótájékoztatón a WHO regionális hivatalának elnöke, Hans Kluge. Emlékeztetett arra, hogy ismét rekordok felé közelítenek az esetszámok, és igen gyorsan terjed a fertőzés az említett két régióban, és ez rendkívül aggasztó.

Újabb válságos időszak jött el a világjárvány újjáéledését tekintve. Európa ismét a pandémia epicentruma, ahogyan egy évvel ezelőtt

– fogalmazott Kluge. Rámutatott, hogy Európában az utóbbi héten több mint megkétszereződött a koronavírus miatt kórházba kerülők száma,

ha pedig a járvány továbbra is ilyen ütemben terjed, akkor februárra Európában újabb félmillió halálos áldozata lehet.

Hozzátette ugyanakkor, hogy most az egészségügyi hatóságok többet tudnak a vírusról, és jobb eszközeik vannak ellene.

A járvány újraéledését Kluge szerint a lakosság alacsony átoltottsági szintje és a vírus terjedésének megakadályozására hozott intézkedések lazítása okozta. Felidézte, hogy Európában csak nyolc olyan ország van, ahol a teljes átoltottság legalább 70 százalékos, az átlagos arány 47 százalék.