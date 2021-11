Elfogadta a Covaxin vakcina 18 éven felülieken történő sürgősségi alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet – írja a The Times of India. A WHO technikai tanácsadó testülete megállapította, hogy az indiai oltóanyag megfelel a Covid elleni védelemre vonatkozó szabályozásnak, és az előnyei messze meghaladják a kockázatokat, ezért világszerte javasolja az alkalmazását.

Az oltóanyag 77,8 százalékos hatékonyságot mutatott a Covid-19-vírussal, valamint 65,2 százalékban hatékony az új Delta variánssal szemben – állapították meg a III. fázisú klinikai vizsgálatok.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A Covaxint a WHO Szakértői Stratégiai Tanácsadó Csoportja (SAGE) is felülvizsgálta, és két adagban történő alkalmazását javasolja a 18 éven felüli korcsoportban, úgy, hogy a két vakcina beadása között négy hét teljen el.

Arról, hogy az oltás várandós nők számára biztonságos-e, még nem rendelkeznek elegendő információval, ezért további vizsgálatokat terveznek, addig a gyermeket váró nőknek nem javasolják a vakcina felvételét.