Egyre romlanak a fertőzöttségi mutatók, Európa járványgóccá vált, figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a BCC tudosítása szerint.

A WHO európai vezetője, Hans Kluge azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy a kontinensen februárig újabb félmillió halálos áldozatra kell számítani. A romló helyzetért a vakcinafelvétel visszaesését tette felelőssé. Véleménye szerint nem a járvány hullámzásaira kellene reagálni, hanem a megelőzésre koncentrálni.

A vakcinafelvétel egész Európában lelassult az utóbbi hónapokban. Míg Spanyolországban a lakosság 80 százaléka kapta meg a teljes védettséghez szükséges oltásmennyiséget, addig Németországban 66 százalék. Kelet-Európában ennél is rosszabb a helyzet.

Oroszországban mindössze a lakosság 32 százaléka teljesen védett.

Fotó: Shutterstock

Kluge a lazább közegészségügyi szabályokat is a járvány európai erősödéséhez hozzájáruló tényezők között említette. (A WHO besorolása szerint ebbe a régióba 53 ország tartozik és Közép-Ázsia egyes részei is.)

Németországban pénteken rekordsok, több mint 37000 új fertőzöttet regisztráltak. A 100 ezer főre vetített előfordulási arány ezzel magasabb az áprilisi 169,9-nél, ami azonban még így is alacsonyabb az Egyesült Királyságban tapasztalt szintnél. Németországban attól tartanak, hogy a vírus negyedik hulláma rengeteg halálos áldozatot fog követelni és hatalmas nyomást helyez majd az egészségügyre. Az elmúlt 24 órában 154 halálesetet jegyeztek fel az egy héttel ezelőtti 121 után.

A legdrámaibb halálozási adatok Oroszországból és Ukrajnából érkeztek. Előbbi 8100, utóbbi 3800 halálos áldozatról számolt be. Mindkét országban alacsony az átoltottsági arány. Ukrajnában 27377 új fertőzöttről adtak hírt.

Románia szintén negatív rekordot döntött: ezen a héten a napi halálozási adat elérte az 591-et. Magyarországot is megemlíti a BBC beszámolója, nálunk a napi esetszám duplázódott meg egy hét leforgása alatt, elérve 6268-at. Azt is kiemelik, hogy a maszkviselés csak a közösségi közlekedés során, illetve a kórházakban kötelező idehaza.

Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Hollandiában a kormány azt jelentette be, hogy újra bevezeti a maszkviselést és a társadalmi távolságtartást számos nyilvános helyen, mivel kiderült, hogy a kórházba felvettek száma egy hét alatt 31 százalékkal nőtt.

Horvátországban 6310 új esetet regisztráltak csütörtökön, ami az eddigi legmagasabb szám. Szlovákia a második legmagasabb adatot jelentette a járvány kezdete óta, Csehországban pedig a megbetegedések visszatértek a legutóbbi tavasszal tapasztalt szintre.

Olaszországban az egyik legmagasabb a 12 éven felüliek beoltottsági aránya, de még itt is 16,6 százalékkal nőtt az új esetek száma az elmúlt héten.

Portugáliában szeptember óta először emelkedett 1000 fölé a fertőzöttek száma.

Spanyolország azon kevés országok közé tartozik, ahol nem nőtt a fertőzések száma, szerdán 2287 esetet jelentettek.

Azokban az országokban, ahol a legmagasabb az átoltottság, a fertőzöttek aránya még mindig viszonylag alacsony.