A világ legjobb teniszezője, Novak Djokovic (Novak ­Đoković) az elmúlt két és fél évben csupán kétszer nem jutott döntőig Grand Slam-tornán: a 2020-as US Openen leléptették, mert dühében, de nem szándékosan eltalálta a vonalbírót a labdával, az idei Australian Open előtt pedig kitoloncolták a kontinensről.

Fotó: STR / AFP

A 20-szoros Grand Slam-bajnok szerbet sokan oltásellenesnek tartják, pedig korábban több interjúban is kijelentette, nem a vakcinákkal van problémája, egyszerűen nem szeretné, hogy más mondja meg neki, mi kerüljön a szervezetébe. Ennek megfelelően ő nincs oltva, viszont – állítólag – kétszer is átesett a koronavíruson. Először 2020 nyarán, az általa szervezett Adria Touron, amit olyan felelőtlenül tartottak meg, hogy Umagban Covid-gócpont alakult ki a teniszverseny miatt. Másodszor pedig tavaly december közepén, amikor bevallottan pozitív koronavírusteszttel a birtokában adott interjút a francia L’Équipe-nek, majd maszk nélkül állt a fotós elé – utólag a közleménye alapján megbánta döntését.

Szóval, Djokovic nem oltásellenes, ám mégis arra hivatkozva vonták meg a vízumát, hogy felerősítheti a vakcinát elutasítók hangját, ami veszélybe sodorná Ausztrália példás járványkezelését. Valójában politikai vita és az ausztrál teniszszövetség hibájának áldozata lett a szerb klasszis, aki persze maga is minden hibát elkövetett azért, hogy végül ne léphessen pályára a Melbourne Parkban.

Hiába kapott ugyanis könnyelműen mentességet az oltással kapcsolatban a teniszszövetségtől arra hivatkozva, hogy nemrég átesett a betegségen – egyébként itt is van egy csavar a történetben, hiszen december 10-ig kellett beadnia a kérvényt, ő pedig 16-tól vált igazolt fertőzötté –, ez még értelemszerűen nem jelent belépési engedélyt az országba. Ahhoz egy jól kitöltött nyomtatványra is szükség lett volna, ám Djokovic – illetve, állítása szerint az egyik stábtagja – hibázott a vízum igénylésekor. Ez már bőven elegendő volt ahhoz, hogy az ausztrál repülőtéren feltartóztassák, amivel kezdetét vette a szűk két hétig tartó közjáték, amelyben mindenki veszített: az ausztrál politikusok, az Australian Open szervezői és közönsége, a televíziós társaságok, és legfőképp a kilencszeres melbourne-i bajnok Djokovic.

A szerb ügyvédei mindent megtettek az eljárás során, ausztrál sajtóhírek szerint néhány nap alatt összesen 400 oldalban indokolták meg, miért kellene visszakapnia Djokovicnak a vízumát.

Az első tárgyalást január 10-én meg is nyerte a teniszező, aki aznap edzhetett az Australian Open helyszínén, sőt, még a sorsoláskor is első kiemeltként kapott ellenfelet. Csakhogy Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter négy nappal később, pénteken 18 órakor úgy döntött, a törvény adta lehetőséget kihasználva másodszor is törli Djokovic vízumát – sorozatban három Australian Open-győzelem után a szerb a „nulladik fordulóban” vereséget szenvedett az ausztrál Hawke-tól…

Bár Djokovic ügyvédei természetesen ekkor is fellebbeztek, a szövetségi bíróság elutasította a kérelmet, így a 34 éves klasszis repülőre ült és visszatért Európába, azaz nem védheti meg címét. Az ausztrál törvények alapján három évre kitilthatják Djokovicot a kontinensről, amit bizonyos indokokkal figyelmen kívül hagyhatnak a hatóságok, ám nagy kérdés, egy év múlva milyen járványügyi szabályok lesznek érvényben Ausztráliában – könnyen lehet, hogy a szerb meg sem próbál majd elrepülni Melbourne-ig.

Sőt, jelen állás szerint a párizsi Roland Garrosra sem teheti be a lábát, mert a francia teniszszövetség hétfőn közölte, csak oltott sportolók nevezhetnek.

Az év első Grand Slam-tornáján hétfőtől már a játéké volt a fő szerep Ausztráliában – bár szinte minden sajtótájékoztatón téma Djokovic ügye, amire a teniszezők többsége nem szívesen reagál –, a magyarok közül Fucsovics Márton és Udvardy Panna is első fordulóbeli vereséggel zárták az egyéni küzdelmeket, amiért fejenként 103 ezer ausztrál dollárt, azaz 23,2 millió forintot kaptak.