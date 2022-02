Ausztrál tudósok emberi vizelettel tervezik öntöztetni a parkokat és a köztereket – írja a The Guardian.

A vizeletet „folyékony aranyként” is emlegetik, amiért értékes ásványi anyagokat, többek között káliumot, foszfort és nitrogént is tartalmaz, ezeket szeretnék egy speciális berendezéssel kinyerni belőle. A kiválasztás azért is fontos, mert a vizelet nem kívánatos baktériumokat, hormonokat és gyógyszer maradványokat is hordozhat. Az új technológia egy négyéves projekt keretében belül valósulna meg a nyilvános illemhelyeken.

A kutatók szerint az egyébként alacsony költségvetéssel járó módszer jót tenne a növényeknek és a pázsitnak, értékes tápanyagforrást biztosítana és hozzájárulna a fenntartható fejlődéshez.

Fotó: Shutterstock

A programot több felsőoktatási intézmény összefogásával a Sydney-i műszaki egyetem gondozza, de

már a kormányzat és befektetők részéről is mutatkozott érdeklődés a nem mindennapi innováció iránt.

Amennyiben a közegészségügyi kockázatokat sikerül legyőzni, a vizeletben található vitaminok hasznosítása globális szinten is értelmet nyer, ugyanis végesek a készletek. Európában már egyre több országban, főleg a skandináv térségben téma, hogy foglalkozzanak vele. A kutatók szerint kár lenne elpazarolni.