A beoltottak száma 6 386 416 fő, közülük 6 149 334-en a második, 3 781 740-en már harmadik oltást is felvették.

7480 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 746 424-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

– közölte a koronavirus.gov.hu.

Meghalt 100 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 066-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 504 055 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 199 303-ra csökkent.

Csütörtökön 8578 új fertőzöttet igazoltak, ahhoz képest csökkent a megbetegedések aránya. A világon csaknem kétmillióval nőtt az új fertőzöttek száma.

Fotó: Vajda János/MTI

4919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen.

A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Péntek délután és szombaton is folytatódik az oltási akció, amikor időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat, számukra a megerősítő oltás mindenképpen javasolt. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat – írja a portál.