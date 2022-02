A Scotland Yard vizsgálatot indított a walesi herceg alapítványát érintő botrány miatt, miszerint az alapítvány pénzért cserébe segítséget ajánlott egy szaúdi állampolgárnak a brit állampolgárság megszerzéséhez – írja a The Telegraph.

A The Prince's Foundation szóvivője úgy reagált a hírre, hogy: „Nem lenne helyénvaló kommentálni egy folyamatban lévő nyomozást.” Hozzátette, hogy a jótékonysági szervezet továbbra is felajánlja teljes körű együttműködését a rendőrségnek. A sajtó korábban arról számolt be, hogy Michael Fawcett, a Prince's Foundation korábbi vezérigazgatója és a walesi herceg egyik legközelebbi munkatársa megpróbált lovagi címet és brit állampolgárságot szerezni egy szaúdi milliárdosnak.

A vádak középpontjában az áll, hogy Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz szaúdi üzletember nagy összegeket adományozott az alapítványnak címért és a brit állampolgárságért cserébe.

Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

A királyi udvar megismételte korábbi nyilatkozatát, mondván:

A walesi hercegnek nem volt tudomása arról, hogy a jótékonysági szervezetének adományozott összegért cserébe kitüntetést vagy brit állampolgárságot intéztek volna.

Fawcett, aki az állítások nyomán lemondott a Prince's Foundation vezetéséről, állítólag részt vett a korrupciós ügyben.

A döntés egy 2021. szeptemberi levél nyomán született. Ez a médiában is megjelent korábban, miszerint segítséget ajánlottak fel egy szaúdi állampolgár kitüntetésének és állampolgárságának megszerzéséhez

– közölte a Scotland Yard szóvivője. Hozzátette, hogy a hatóságok felvették a kapcsolatot a Prince's Foundation vezetőivel, azóta az alapítvány pedig számos vonatkozó dokumentumot már átadott rendőrségnek. Egyelőre nem történt letartóztatás az ügyben.