Két év után ismét évértékelőt tart Orbán Viktor miniszterelnök, amely tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt, ez lesz immáron a 23. ilyen esemény. A mostani különleges abból a szempontból, hogy egybeesik a hivatalos kampánykezdettel, 50 nap múlva általános országgyűlési választásokat rendeznek Magyarországon. A kormányfő várhatóan értékeli a kormányzat elmúlt 12 évét, illetve az előző választás óta eltelt időszakot.

Ebben a ciklusban a családtámogatások kerültek a kormányzati prioritások fókuszába, a miniszterelnök a 2019-es évértékelőjében jelentette be a családvédelmi akciótervet, benne a négy gyermekes anyák szja-mentességével, a nagycsaládosok autóvásárlási programjával vagy a CSOK kiterjesztésével.

Mindez még a járvány előtt történt, azóta a politikai napirend mellett a gazdasági folyamatokat is alapjaiban írta át az élet. 2020-ban közel 5 százalékkal esett vissza a GDP, ám 2021-re kilábalt a magyar gazdaság, elemzők szerint a növekedés 7 százalék közelében alakulhatott.

A miniszterelnök tavaly júniusban a VG konferenciáján többek között erre hivatkozva tett ígéretet arra, hogy idén a gyermeket nevelő családok visszakapják a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. Azóta pedig azt is jelezte, amennyiben a választópolgárok áprilisban bizalmat szavaznak a kormánypártoknak, az újonnan felálló kabinet további családokat támogató intézkedésekről dönthet, sőt a meglévőek kiterjesztésére is sor kerülhet. Vélhetően erről is fog beszélni.

De nemcsak a hazai események kerülhetnek szóba, Orbán Viktor várhatóan tágabb perspektívában értelmezheti Magyarország geopolitikai helyzetét, érintve az Európai Unió előtt álló kihívásokat.