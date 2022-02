-

Komoly dolgokról kell ma beszélnünk - kezdte a beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint ő tisztában van vele, hogy kicsoda is ő. Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk. Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország - tette hozzá.

Orbán: zagyvaságokat beszélnek

A baloldal szerint azonban mi gombák vagyunk, és sötétben tartanak minket, és a baloldal szerint 10 -kor már részegek vagyunk és agymosottak, és mivel fideszesek vagyunk, ezért aberráltak is vagyunk. A baloldal kiszámolta, hogy melegből túl sok, zsidóból, túl kevés van - mondta a kormányfő.

Jól vizsgázott a magyar államberendezkedés

A kormányfő szerint nehéz a helyzetben kellett megszerveznünk a koronavírus elleni védekezést, és kellett újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támaszt és kapaszkodót nyújtani a fiataloknak, a családoknak és az időseknek. Ugyanakkor az ország cselekvőképessége egy pillanatig sem volt veszélyben. A 2011-ben bevezetett államberendezkedés jó vizsgázott - emelte ki.

Védhetetlen, amit az ellenzék tett

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Magyarországra nem csak a vírus, a baloldal is rátámadt - mondta a miniszterelnök. Súlyos felelősség, amit az ellenzék tette a miniszterelnök szerint, hozzátéve, hogy ez védhetetlen cselekedet.

Soha nem dolgoztak még ennyien

2010 óta egy új gazdaságot építettünk, úgy döntöttünk, hogy segély helyett munkát adunk az embereknek. A járvány ellenére soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon, több mint egy millióan dolgoznak többen, mint a Gyurcsány kormány idején - mutatott rá a kormányfő. Tavaly az ország export teljesítménye rekordot döntött, az egy főre jutó export tekintetében a 27-ek vagyunk a világban - tette hozzá.

Terjeszkedik a magyar gazdaság

Emlékeztetett arra, hogy az állami tulajdon arányát növelték az energia és bankszektorban is, amit a járvány alatt is sikerült megtartani, sőt ekkor került állami tulajdonba a tiszántúli áramszolgáltató. A miniszterelnök megismételte korábbi vállalását, miszerint amennyi profitot kivisznek innen a külföldi vállalatok, annyi profitot hozzanak haza a magyar a cégek, bár hozzátette, hogy ez még odébb van. Ugyanakkor a MOL és az OTP is terjeszkedik a régióban, miközben egy magyar vállalat építheti az indonéz útdíj rendszert. De van már magyar tulajdonú távközlési cég Albániában és Montenegróban is - hívta fel rá a figyelmet.

12 év kellett a 13. havi nyugdíj visszaépítésére

A 13. havi nyugdíj is megérkezett a napokban az idősekhez. Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány kormány elvett. 12 évig dolgozott az ország, hogy a baloldal bűneit jóvátegye - fogalmazott a miniszterelnök.

A Matolcsy- és Varga-féle recept

A gazdaság újraindításához nem a brüsszeli receptet használtuk, hanem a Varga és Matolcsy féle receptet - mondta a miniszterelnök. Jelezte, hogy 2021-ben 7 százalékkal növekedhetett a magyar gazdaság és jócskán ledolgozta a korábbi veszteségeit. Az államadósság csökkent, miközben a minimálbért jelentősen növelte a kormány.

Nem szavazta meg az ellenzék a béremeléseket

A baloldal semmit sem szavazott meg - mutatott rá a miniszterelnök, kiemelve, hogy nem szavazták meg a hitelmoratóriumot, a családi adó-visszatérítést, a 25 év alattiak szja mentességét és az adócsökkentéseket sem. Kérem emlékezzenek arra is, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány egészen másfele ment - mondta, egyúttal felidézte, hogy elvették a 13. havi nyugdíjat, illetve emelték a gáz és villamos áram árát is.

Magyarország a mostani válságból erősebben jöjjön ki, mint ahogy belement

Nem tettünk le a céljainkról, hogy Magyarország a mostani válságból erősebben jöjjön ki, mint ahogy belement - mondta a miniszterelnök.

El kell kerülni a háborút

Ugyanakkor súlyos kérdéseket tett fel, mint hogy lesz-e háború, a kormányfő szerint a helyzet komoly és törékeny. Magyarországot instabil régiók veszik körül, Bosznia 70 km-re van hazánk déli határaitól, ahol magyar katonák állomásoznak. Nem fogjuk ölbe tett kézzel nézni, hogy a rossz nagyhatalmi politika károkat okozzon hazánknak - figyelmeztetett a kormányfő, hozzátéve, hogy nem fogadnak el olyan döntéseket, amelyek károsak Magyarország számára. Hangsúlyozta, hogy el kell kerülni a háborút. A kormányfő emlékeztetett a 90-es évekre, amikor a volt jugoszláv területekről tízezrek érkeztek hazánkba. Mi a békéért dolgozunk, de a kijelölt védelmi szervek megkezdték a felkészülést - jelezte a miniszterelnök.

Zsákutca Brüsszel szankciós politikája

Nyílt lapokkal játszunk és soha sem rejtettük véka alá, hogy Brüsszel szankciós politikáját zsákutcának tartjuk- mondta a kormányfő, aki hozzátetette, óriási csatát vívtak, hogy Brüsszel fenntarthatónak nyilvánítsa az atomenergiát és a földgázt. Ugyanakkor fennáll az veszély, hogy Európában büntetőadót akarnak bevezetni. Ideje, hogy valaki kimondja: Brüsszel terve, ami az energiaárak növelésével akar védekezni a klímaváltozás ellen, megbukott – mondta a miniszterelnök.

Európa katonai ereje legyen összemérhető Oroszországéval

Emlékeztetett moszkvai tárgyalásaira a kormányfő, megismételve, hogy Magyarország jégtörő szerepet töltött be. Azóta több európai vezető politikus is járt Moszkvában. Európa katonai ereje legyen összemérhető Oroszországéval, amíg ez nincsen így, addig Európa sorsáról az Egyesült Államok és Oroszország dönt a kormányfő szerint. Ezért is kezdett hazánk a védelmi erejének fejlesztésébe. Sok munka vár még ránk - mondta a kormányfő, ugyanakkor jelezte, hogy amíg nem vagyunk elég erősek, addig nem lehetünk biztonságban, senki nem fogja helyettünk megvédeni hazánkat.

Lesz gyerek, lesz pénz

Van pénz, és ha folytatjuk a kormányzást, lesz is - mondta a miniszterelnök. A vidék fejlesztésére jelentős összegeket tervez költeni a kormány. Ugyanakkor a kormányfő szerint beárnyékolja a gazdasági kilátásokat az infláció. Bevezettük a 4 stop politikáját, ilyen 30 éve nem volt Magyarországon - mutatott rá a kormányfő. Az infláció mértékét jóval meghaladj a béremelések mértéke a miniszterelnök szerint. A családtámogatásokat megőrizzük és kibővítjük. Lesz gyerek, lesz pénz – fogalmazott a kormányfő.

Brüsszel felelős az energiaárak emelkedéséért

A kormányfő szerint az energiaárak felelősek a mostani inflációért. Az árak alakítása kicsúszott a brüsszeli bürokraták kezéből, emiatt a mostani energiaárak évekig velünk maradnak. Szijjártó Péternek köszönhetően hazánkban ez nem így lesz a kormányfő szerint.

Beköszöntött a járványok kora

A népvándorlások mellett beköszöntött a járványok kora is. Magyarország elsőként alakította meg az operatív törzset, elsők között szereztük be a vakcinákat - mondta a kormányfő. Ezzel egy időben Magyarország mélyreható változásokat indított el az egészségügyben, szétválasztottak az állami és magán egészségügyet, miközben a hálapénzt is kivezették.

Nem enyhül a migrációs nyomás

Továbbra is veszélyt jelent a migráció. Idén januárban több mint 12 ezren próbáltak betörni Magyarországra, tavaly 122 ezren. Eddig több mint 600 milliárdot költöttünk a határok megvédésére, a kormányfő szerint ezt a gazdaságra is fordíthattuk volna. Európa elárasztásán dolgoznak Brüsszelben, van ahol már sikerrel járnak, példaként említette Olaszországot és Franciaországot, illetve Németországot, amely bevándorlóországgá nyilvánította magát. A magyar védvonalak csak addig állnak a határon, míg mi vagyunk kormányon - mondta a kormányfő, szerinte, ha az ellenzék hatalomra kerülne, akkor beengednék a migránsokat.

Jogállami dzsihádot folytatnak

Két malomban őrölünk, mást gondolunk a nemzetállamok jövőjéről, a családról és a világról - mondta a kormányfő a kelet és nyugat közötti gondolkodásmódról. Mindezt azzal magyarázta, hogy Nyugaton nem éltek diktatúrában. Nem jutunk dűlőre a jogállam és a demokrácia ügyében sem. Szent háborút vívnak, egy jogállami dzsihádot - fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy erőt kell mutatnak.

Az Európai Uniónak is előre kell mennie, nem hátra

A miniszterelnök szerint a vita legfontosabb kérdése, hogy együtt tud-e maradni Európa. Magyarország ezért többször tett tolerancia ajánlatot, csak így találhatunk közös utat. Az Európai Uniónak is előre kell mennie, nem hátra - mondta a kormányfő.

A választás tétje, hogy visszatér-e a Gyurcsány-Bajnai korszak

Ez a választás arról szól, hogy Gyurcsány Ferenc vissza akar térni a miniszterelnök szerint. Emlékeztetett, hogy 9 év ellenzékben töltött év után kaptak egy lehetőséget, hogy bizonyítsanak Budapesten. Ehelyett rendetlenség, kosz és korrupció van a fővárosban. Ők hátra mennek, nem előre - tette hozzá.

Nyergeljetek, a kampány elkezdődött

Láttunk már óriási viharokat, kormányoztunk már óriási szélben és tudjuk, hogy merre akarunk menni - mondta a kormányfő. Nyergeljetek, a kampány elkezdődött - zárta a beszédét a miniszterelnök.

Három éve jelentette be Orbán Viktor a családvédelmi akciótervet

Két év után ismét évértékelőt tart Orbán Viktor miniszterelnök, amely tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt, ez lesz immáron a 23. ilyen esemény. A mostani különleges abból a szempontból, hogy egybeesik a hivatalos kampánykezdettel, 50 nap múlva általános országgyűlési választásokat rendeznek Magyarországon. A kormányfő várhatóan értékeli a kormányzat elmúlt 12 évét, illetve az előző választás óta eltelt időszakot.

Ebben a ciklusban a családtámogatások kerültek a kormányzati prioritások fókuszába, a miniszterelnök a 2019-es évértékelőjében jelentette be a családvédelmi akciótervet, benne a négy gyermekes anyák szja-mentességével, a nagycsaládosok autóvásárlási programjával vagy a CSOK kiterjesztésével.

Mindez még a járvány előtt történt, azóta a politikai napirend mellett a gazdasági folyamatokat is alapjaiban írta át az élet. 2020-ban közel 5 százalékkal esett vissza a GDP, ám 2021-re kilábalt a magyar gazdaság, elemzők szerint a növekedés 7 százalék közelében alakulhatott.

A miniszterelnök tavaly júniusban a VG konferenciáján többek között erre hivatkozva tett ígéretet arra, hogy idén a gyermeket nevelő családok visszakapják a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. Azóta pedig azt is jelezte, amennyiben a választópolgárok áprilisban bizalmat szavaznak a kormánypártoknak, az újonnan felálló kabinet további családokat támogató intézkedésekről dönthet, sőt a meglévőek kiterjesztésére is sor kerülhet. Vélhetően erről is fog beszélni.

De nemcsak a hazai események kerülhetnek szóba, Orbán Viktor várhatóan tágabb perspektívában értelmezheti Magyarország geopolitikai helyzetét, érintve az Európai Unió előtt álló kihívásokat.