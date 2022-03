Egy amerikai tisztviselő a CBS Newsnak azt mondta, hogy a jelenlegi értékelések alapján az orosz hadsereg 4-6 héten belül elfoglalhatja Ukrajnát. Szerinte a háború még ezt követően is hosszú évekig tarthat.

Fotó: Szerhij Dolzsenko

David Martin kifejtette, várhatóan egy hétbe telik, mire Kijevet bekerítik, és további 30 nap telhet el, mire elfoglalják Ukrajna fővárosát.

Az amerikai tisztviselő szerint nem világos, hogy ezután mi következne: Lviv (Lemberg) felé fordulna-e az orosz haderő, vagy egészen a lengyel határig menne.

Mivel a helyzet dinamikusan változik, ezek továbbra is csak becslések arra vonatkozóan, hogy mi lehetséges katonailag. David Martin arra sem adott egyértelmű választ, hogy az eddig bevezetett szankciók mikor lesznek a gyakorlatban is érezhető hatással az orosz hadseregre. Az alacsony morál, illetve az élelmiszer- és üzemanyaghiány nem a most bevezetett megszorítások következménye, vélekedett. Azonban egy bizonyos ponton a hadi gépezet is meg fogja érezni a szankciókat.

Tekintettel az ukrán ellenállás szívósságára, az Egyesült Államok és a nyugati hatalmak nem hiszik, hogy rövid időn belül véget érhetnek a harcok. Az Egyesült Királyság külügyminisztere úgy becsülte, hogy akár 10 évig is tarthat a háború, amerikai becslések szerint azonban 15-20 évig is elhúzódhat, de végül Oroszország fog veszíteni.