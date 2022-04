A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) még a hét elején közölte, hogy országszerte megállt a koronavírus-koncentráció növekedése a szennyvízben, a vizsgált városok többségében már stagnál a koronavírus-örökítőanyag koncentrációja. Az NNK adatai alapján feltételezhető, hogy a következő hetekben megállhat az újonnan azonosított covid-fertőzöttek számának elmúlt időszakban tapasztalt emelkedése az országban. A fertőzés terjedésének lassulása azonban a friss számokban még nem tükröződik.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (328 380) és Pest megyében (253 303) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (109 132), Szabolcs-Szatmár-Bereg (101 334), Győr-Moson-Sopron (100 484), Hajdú-Bihar (98 612) és Bács-Kiskun megye (94 009). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (39 466).

Szerdán 2568 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon, elhunyt 37 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 684 főre emelkedett. A koronavírus ellen beoltottak számra 6 403 667, közülük 6 188 807-en a második, 3 849 393-an a harmadik, 269 465-en már a negyedik oltást is megkapták.

A koronavírus-járvány több mint két évvel ezelőtti kirobbanása óta az elhunytak száma 45 684-re emelkedett Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma 1 723 020, az aktív fertőzötteké 96 903. Kórházban 1724 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért nekik azt ajánlják, hogy oltassák be magukat. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az első oltását.

A koronavírus elleni védőoltást a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is fel lehet venni. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva van.