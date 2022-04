Villámgyors válaszcsapást ígér Putyin

Ha valaki kívülről be akar avatkozni az ukrajnai háborúba, és stratégiai fenyegetést hoz létre Oroszország számára, villámgyors csapásra számíthat – figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai szentpétervári törvényhozói tanácskozáson.

Ha bárki kívülről akar beavatkozni az Ukrajnában zajló eseményekbe és fenyegetni akarja Oroszországot, a válaszunk villámgyors lesz

– mondta Putyin, aki azt is közölte, hogy az ehhez szükséges összes döntést meghozta már Oroszország. A hadviselő fél mindezek mellett három norvég diplomatát is kiutasított, sőt a norvég nagykövetet is bekérette az orosz külügyminisztérium, hogy tiltakozzon Oslo azon döntése ellen, amelynek értelmében kiutasították a norvégiai orosz nagykövetség alkalmazottait.

Fotó: Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP

Az orosz külügyminisztérium azt is kifogásolta, hogy a norvég kormány katonai segítséget nyújt "a kijevi rezsimnek", és "eltussolja az ukrán nacionalisták által Donyec-medence és Ukrajna békés lakossága ellen elkövetett bűncselekményeket". A misszióvezetőnek elmondták, hogy a norvég hatóságok barátságtalan irányvonala komoly károkat okoz a kétoldalú kapcsolatoknak. A nagykövetnek átadták a moszkvai norvég nagykövetség három diplomatáját a kölcsönösség elve alapján nem kívánatos személlyé nyilvánító jegyzéket.

Végezetül Moszkva a brit parlament alsóházának 287 tagjával szemben is szankciókat vezetett be, válaszul a Duma 386 tagjával szemben foganatosított intézkedésekre.