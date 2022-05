Az Európai Unió úgy döntött, hogy a majomhimlő ellen a tagállamok közösen vásárolnak oltóanyagot és antivirális szereket

– közölte pénteken Richard Bergstrom, Svédország oltási programjainak irányítója.

„Számos tanácskozás után arra a döntésre jutottunk, hogy közösen szerzünk be vakcinát és a betegség kezelését célzó antivirális szereket” – idézte Bergstromot a Dagens Nyheter svéd napilap.

A lap értesülése szerint az EU a dániai székhelyű Bavarian Nordic biotechnológiai vállalat által gyártott Imvanex vakcinából, illetve az amerikai Siga Technologies cég Tecovirimat nevű vírusellenes gyógyszeréből vásárol.

Bergstrom elmondta:

még egyik céggel sem kötöttek szerződést, de úgy véli, a folyamat gyorsan fog menni,

nagyjából egy hét múlva meglesznek a szerződések, és az első szállítások akár már júniusban megkezdődhetnek.

A majomhimlő betegségelnevezése arra utal, hogy a vírusos fertőzést elsőként afrikai majmokban mutatták ki.

Világszerte eddig mintegy 250 esetet regisztráltak május eleje óta 19 országban, ugyanakkor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetése úgy véli: a betegség széles körű terjedésének kockázata továbbra is alacsony. A most megjelent vírusvariánsnak az eddigi tapasztalatok szerint egy százalék körüli a halálozási rátája. Halálesetet a betegség legújabb felbukkanása óta azonban nem jegyeztek fel sehol.

A Közép- és Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben is ritka vírust Európában először 2018-ban, az Egyesült Királyságban azonosították. A tünetek közé a jellegzetes kiütések mellett

a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és fáradtság tartozik.

Az emberről emberre nehezen terjedő betegségnek nincs ellenszere, az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák mindazonáltal magas fokú védelmet nyújtanak ellene.