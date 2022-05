Pénteken már Németországból is megérkeztek az első majomhimlős esetről beszámoló hírek. A ritka vírust a közelmúltban legalább 67 másik esetben azonosították az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Portugáliában és Kanadában. Az egyesült államokbeli Massachusetts egészségügyi tisztviselői pedig szerdán közölték, hogy idén észlelték az első amerikai majomhimlős fertőzöttet, és a New York-i hatóságok egy másik lehetséges esetet is vizsgálnak – írja a CNN.

Fotó: Melina Mara / The Washington Post via Getty Images

Mi a majomhimlő?

A majomhimlő egy nyállal, testnedvekkel terjedő vírus, amely lázzal, duzzadt nyirokcsomókkal és fájdalmas kiütésekkel jár, de általában enyhe lefolyású.

A hólyagok elsősorban a kezeken, a lábakon és az arcon jelentkeznek.

A jelenlegi megbetegedések túlnyomó többségét egy enyhe (nyugat-afrikai) törzsből származó vírus okozza, amelynek egy százalékos a halálozási aránya. A kongói törzs súlyosabb, az akár 10 százalékos halálozással is járhat.

Fotó: BSIP / UIG Via Getty Images

Hogyan terjed?

A legtöbb ember közvetlenül állatoktól kapja el a majomhimlőt, amelyet – bár először majmokban fedeztek fel 1958-ban – manapság jellemzően rágcsálók terjesztenek Nyugat- és Közép-Afrikában.

Meglehetősen ritka, hogy egy ember egy másik személytől kapja el a fertőzést.

A mostani esetek többségét azonban olyan embereknél találták, akik nemrég utaztak ezekbe a régiókba, ami arra enged következtetni, hogy a betegséget közösségi átvitel útján kaphatták el.

Ennek ellenére a vírus mostani terjedésre komoly fejtörést okoz a szakembereknek, ugyanis például az Egyesült Királyságban az esetek egy része nem áll kimutatható kapcsolatban egymással, és csak a május 6-án bejelentett első beteg utazott a közelmúltban Nigériába. A pénteki adatok szerint eddig összesen 20 esetről tudnak az Egyesült Királyságban.

Terjed a majomhimlő Londonban, újabb két fertőzöttet regisztráltak Újabb majomhimlővel fertőzött betegeket regisztráltak május 14-én Londonban, ezzel már háromra emelkedett a betegek száma.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége azt is kiemelte, hogy a közelmúltbeli esetek túlnyomórészt olyan férfiak körében fordultak elő, akik magukat melegnek, biszexuálisnak vagy férfiakkal szexuális kapcsolatot folytató férfinak vallották, ezért azt tanácsolták, hogy ezek a csoportok legyenek résen.

Egyes szakértők a megbetegedések számának növekedését a Covid-19 miatti korlátozások feloldásával, illetve a megnövekedett utazási kedvvel magyarázzák.

Fotó: Andrew Gal / NurPhoto via AFP

Kell-e aggódnunk?

Az egészségügyi szakértők szerint most még nem. A majomhimlőt a kiütések miatt elég könnyű felismerni és nyomon követni, és eléggé hasonlít a himlőhöz, ezért a himlő elleni vakcinák valószínűleg védelmet nyújtanak ellene. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy fontos az új esetek sürgős kivizsgálása, mivel ezek a vírus terjedésének újszerű módjára vagy a vírus megváltozására utalhatnak.

A szakértők arra szólították fel az embereket, hogy ne essenek pánikba.

Ez nem fog olyan járványt okozni, mint a Covid, de attól még komoly betegség – amelyet komolyan kell vennünk

– vélekedett Jimmy Whitworth, a London School of Hygiene and Tropical Medicine nemzetközi közegészségügyi professzora.