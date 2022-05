Két ötödikes diákot is kórházba szállítottak, miután hétfőn kannabisz tartalmú gumicukrot fogyasztottak a Michigan állambeli livonai tanintézmény területén – tudatta a Detroit Metro Times.

Krystle Hall, az egyik diák édesanyja a közösségi médiában számolt be az esetről, melyben elítélően nyilatkozott az iskola reakcióval kapcsolatban. Az édesanya elmondása szerint a fia az egyik társától kapta a gumicukrot, amitől néhány órán belül rosszul lett. Később derült ki, hogy a gumicukor THC-t tartalmazott. Ezt követően azonnal kórházba szállították a gyerekeket. Amikor Hall megérkezett a kórházba, a farmingtoni rendőrség közölte, hogy nem emelnek vádat, mivel a diákok kiskorúak.

Hall elmondta, hogy kezdetben nem állt szándékában megosztani az incidenst a közösségi médiában, de miután az igazgató levelében úgy fogalmazott, hogy "az érintett diákokat a tanulói magatartási kódexnek megfelelően fegyelmezni fogják", úgy döntött, kiáll a nyilvánosság elé, mert szerinte a fia nem tett semmi rosszat.

Nincs ok arra, hogy fegyelmit kapjon, nem csinált semmi rosszat az iskolában. Az egyetlen dolog, amit tett, hogy elfogadta a cukrot, amivel a barátja megkínálta

– mondta Hall.

Fotó: Shutterstock

A Metro Timesnak adott nyilatkozatában Leah Nixon, az iskola szóvivője azt mondja, hogy tudnak az ötödikes diákokat érintő incidensről, és az iskola dolgozik a szülőkkel az ügy megoldásán: "Bár az ilyen ehető termékek édességnek tűnnek, min kiderült nem feltétlenül azok – a szülőknek felelősséget kell vállalniuk azért, hogy az ilyen termékeket távol tartsák a gyermekeiktől. Bár igyekszünk szemmel tartani mindent, amit a diákjaink az iskolába behoznak, ez egyszerűen nem lehetséges" – közölte a szóvivő.

Noha az iskola állítja, hogy együttműködnek az érintett diákok családjaival, Hall szerint ez nincs így.

Az édesanya szerint az iskola egyik dékánja ígéretet tett arra, hogy utánajárnak az esetnek, de nem kapott semmilyen értesítést arról, hogy mik lehetnek a következő lépések. "Nem közöltek velem semmit, miután felhívtak, hogy elmondják, a fiamat a sürgősségire viszik" – mondta Hall.

Nem ez az első eset, hogy a tiltott dolgokat hoznak be a Grand River Academy iskolába. A múlt hónapban az iskola azzal került a címlapokra, hogy egy óvodás, Jose Cuervo tequila margarita koktél vitt be az iskola területére, melyből négy másik óvodást is megkínált. Hall azt mondja, szeretne némi felelősségre vonást az iskola részéről, és megkérdőjelezi, hogy mennyire figyelnek oda a pedagógusok a gyermekekre az intézményben.

A gyerekek nincsenek biztonságban ebben az iskolában – mondja Hall. "Ha egy óvodás szeszes italt hozhat be az iskola területére, és több diáknak tölthet italt, akkor valakire nem figyelnek. Megértem, hogy a fiam ötödik osztályos, és nem kellene olyan szigorúan figyelni rá, mint egy óvodásra, de valami nem stimmel ebben az iskolában, ha ilyen dolgok megtörténhetnek" – zárta szavait az édesanya