Mit kell tudni a kutyák és a macskák repülőn történő szállításáról?

A kisállatok kétféleképpen utazhatnak repülőn: a fedélzeten, mint a kézipoggyászok, vagy a raktérben, ahogy a feladott csomagok. A legtöbb légitársaság csak a kisebb testű kutyáknak és macskáknak engedélyezi, hogy a fedélzeten utazzanak, a nyulak és más háziállatok szállítása jellemzően a raktérben történik. A papagájok viszont utazhatnak a fedélzeten, ha egészségesek, beleférnek egy kis ketrecbe és biztosan nem tudnak kirepülni onnan.

Egy utas maximum két egyforma fajtájú állatot vihet magával a fedélzetre, ha többet is szeretne, vagy nagyobb testű állatokról van szó, akkor légi áru minősítésben tudja őket szállítani – írja az AIRportal.

Az utastérben utazó kiskedvenc súlya, a ketrecét is beleszámítva maximum 8 kilogramm lehet, és az állat nem lehet vemhes.

A ketrec méretére is gondosan ügyelni kell, hogy az elférjen az ülés alatt, és ne foglalja a helyet máshol. A raktérben utazó állat súlyának limitje ketreccel együtt 32 kilogramm. Ha biztosra akar menni, nem árt egy élő állat/live animal feliratú matricát is a csomagra ragasztani. A biztonságról és a higiéniáról a társaság köteles gondoskodni.

Fontos tudni, hogy a fapados járatok többsége, például a Wizz Air, a Ryanair és az easyJet nem vállalja kisállatok szállítását, ezért ha magunkkal akarjuk vinni kedvencünket, a hagyományos légitársaságok között érdemes keresgélni. Az Amerikai Egyesült Államokon belül igénybe vehető háziállatokra szakosodott szolgáltatás, a Pet Airways például luxusszínvonalon garantálja az utaztatást.

Kivételt képezhet a látás- és halláskárosultakat segítő, illetve katasztrófamentő kutyák kísérőként való szállítása, amit a diszkont járatokon is engedélyezni szoktak.

A nagyobb testű állatok és az egzotikus fajok légi szállítmányként utazhatnak, akár ló vagy haszonállat is „felszállhat” a repülőre, ha az adott légitársaság erre biztosítja a lehetőséget.

Fotó: Shutterstock

Az utazást sokkal alaposabban kell megszervezni, mintha egyedül mennénk, előre jelezni kell, hogy kisállat is fog utazni, és ha elfogadták a kérelmet, utána tanácsos megvásárolni a repülőjegyet. A kisállatok szállításának díja légitársaságfüggő, általában kilónként vagy a plusz csomag árszabása szerint határozzák meg, és az is számít, hogy melyik országba utaznak, illetve történik-e közben átszállás.

Van különbség, hogy a kisállat utaztatása kereskedelmi vagy magán célból történik-e.

Kereskedelminek minősül, amennyiben az egy tulajdonos által szállított állatok darabszáma meghaladja az ötöt.

Ez alól az jelent kivételt, ha dokumentációval is bizonyított a kiállításon, versenyen, sportrendezvényen történő részvétel, vagy az ilyen eseményekre történő felkészülés céljából szállított, 6 hónapnál idősebb állatok utaztatása. Nem számít kereskedelminek, amennyiben az állatok darabszáma nem haladja meg az ötöt, valamint az utazás nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog átruházására – beleértve például az ajándékozást, az új tulajdonoshoz történő ingyenes elhelyezést Az állatok a tulajdonost vagy az általa írásban feljogosított természetes személyt kísérik.

Arra is érdemes felkészülni, hogy kedvencünket stressz érheti az utazás során, főleg ha korábban még nem volt ilyen élményben része. Előfordulhat bezártságérzet, illetve nehezen viselhetik a kisállatok a gazdájuk távollétét vagy a szokatlan körülményeket. Az út alatt sajnos nem lehet őket kivenni a ketrecből, hogy megnyugtassuk őket, de vannak más lehetőségek is a feszültség csökkentésére.

Segíthet, ha az utazás előtt az állat már kipróbálja a szállító eszközt. Az is rendkívül fontos, hogy kényelmes legyen számára, akkor is, amikor megfordul, feláll vagy leül.

A szakemberek olyan praktikákat is ajánlanak még, mint hogy tegyük be a ketrecbe az állatnak egy játékát vagy az otthonra emlékeztető szagmintát. Ha extrém stresszről van szó, az állatorvos tud segíteni enyhe nyugtató felírásával, akit egyébként is meg kell látogatni az utazási papírok kiállítása és az egy hétnél nem régebbi hatósági orvosi igazolás miatt.

Fotó: Shutterstock

A kisállat útlevél igénylés menete

Az utazáshoz minden állatnak mikrocsippel és állatútlevéllel – pet passport kell rendelkeznie. Kisállat útlevelet bármilyen életkorú állat kaphat, általában a kutyák, a macskák, és a görények esetében szokták igényelni. Az útlevél érvényessége megegyezik a veszettség elleni oltáséval, és feltétele annak – írja a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján.

A fényképes útlevelet az állatorvosok állítják ki, és ezt informatikai adatbázisban is rögzítik.

Érdemes ellenőrzi a dátumot, mert ha lejárt, akkor a dokumentum elveszti a felhasználhatóságát, ez különösen akkor kellemetlen, ha már külföldön derül ki. Azt sem árt tudni, hogy az állat életében kapott legelső veszettség elleni oltás az EU szabályozás szerint csak a beadás napjától számított 21. napon válik érvényessé, így érdemes ezt számításba venni az utazás tervezésekor.

Az állatútlevélbe bejegyzik a tulajdonos és a kisállat alapadatait, valamint az utolsó veszettség elleni védőoltás dátumát és jellemzőit. Az útlevelet évente megújítani szükséges.

Az Európai Uniónak mind a 27 tagállamába be lehet utazni, plusz Svájcba, Észak-Írországba és Norvégiába, ha a kisállat rendelkezik útlevéllel. Amennyiben valaki nem az EU területéről érkezik, az állatnak egy másik okmányra is szüksége lehet, az uniós állategészségügyi bizonyítványra.

A Finnországba, az Egyesült Királyságba, Írországba valamint Máltára történő utaztatás esetén féregellenes szerrel való kezelésnek kell alávetni az állatot,

a tervezett belépés előtt legfeljebb 120, de legalább 24 órával. A Magyarországra történő beutaztatásnak is vannak szabályai, nem engedélyezik a 12 hetesnél fiatalabb és veszettség ellen nem vakcinázott, illetve a 12-16 hetes, veszettség ellen vakcinázott, de érvényes oltással még nem rendelkező kisállatok szállítását. A Pet Travel még felhívta a figyelmet pár kevésbé ismert tudnivalóval kapcsolatban, például mókusokat, nerceket és ékszerteknősöket tilos ily módon szállítani.

A Malajziából és Ausztráliából érkezett kedvenceknek külön egészségügyi vizsgálatokon szükséges megfelelniük, hogy ne terjesszenek az adott országban honos betegséget.

Harmadik országból történő beutazás esetén a fentieken túl kérhetik a tulajdonosi írásos nyilatkozatot, valamint nem listás országokból a veszettség vírus ellenanyag titer vizsgálat. A kereskedelmi szállításnál az utazást 48 órával megelőzően szükség lesz egy klinikai vizsgálat elvégzésére, valamint a Közös Állategészségügyi Beléptetési Okmány beküldésére az Állat-egészségügyi határkirendeltségre – foglalta össze a lépéseket a Nébih.

Az állatútlevél kiállításának díja rendelőnként minimálisan eltérhet, de átlagosan 10 ezer forintból kijön csippel együtt.

Fotó: Shutterstock

Ingyenes állatorvosi segítség jár az Ukrajnából érkező menekülteknek

Az ukrán menekültek háziállatai is számíthatnak segítségre. Az Állatorvosok az ukrán házi kedvencekért program május 21-ig, 38 országban, köztük Magyarországon nyújt támogatást abban, hogy ingyenes orvosi kezelésben részesítsék az Ukrajnából érkező állatokat.

Az ukrán házi kedvencek állatorvosai egyenként legfeljebb öt kutyának, macskának, lónak vagy más kedvtelésből tartott állatnak a kezelési költségeit fedezik, állatonként legfeljebb 250 euróig.

Hongkongból az extrém Covid-korlátozások miatt magánrepülőgépeken menekítik ki a kisállatokat, a charterjáratokon akár 27 ezer dollárba is fájhat az utazás a kisállatnak és gazdájának. Az állatbarátok Facebook-csoportokba szerveződve próbálnak összefogni és együtt utazni, hogy mérsékeljék a kiadást.