A kibontakozó élelmiszerválság Iránt is elérte, és az embereket is az utcára szólította a perzsa országban. A tiltakozások a Reuters szerint egyre inkább politikai követeléseket is megfogalmaznak.

A tüntetések azután kezdődtek a perzsa országban, miután a kormány megszüntetett bizonyos támogatásokat, a lisztből készült élelmiszerek terén akár 300 százalékos drágulást is okozva. A főzőolajok és különböző tejtermékek árát is emelte a kormány, így számos városban is tiltakozások kezdődtek a héten.

Minden egyre drágább a perzsa országban

Fotó: AFP

Az élelmiszerárak emelkedése különösen nagy terhet jelenthet a 85 milliós országban, ahol

a hivatalos adatok szerint is a lakosság csaknem fele a szegénységi küszöb alatt található.

A napok óta található tiltakozások időközben már politikai változásokat és az Iszlám Köztársaság végét követelték szemtanúk és a közösségi média szerint, de videókon Ali Hámenei ajatollah képmásának elégetése is látható, de felmerült Reza Pahlavi, az iráni forradalom által elűzött sah fiának visszatérését is követelték.

A tüntetések az ország számos tartományában zajlanak, ugyanakkor a hivatalos állami média szerint sikerült helyreállítani a nyugalmat. A közösségi média szerint vasárnap legalább 40 városban folytatódtak a demonstrációk, ám ezek valódiságát a Reuters nem tudta igazolni. Az állami hírügynökség, az IRNA ugyanakkor pénteken arról számolt be, hogy több üzletet felgyújtottak, de a rendőrség letartóztatta a provokátorokat.

A félhivatalos ILNA hírügynökség egy törvényhozót idézve arról írt, hogy egy tüntető életét vesztette Dezful városában, ugyanakkor a Twitteren terjedő híresztelések szerint legalább 4 halottja van már az eseményeknek. A Reuters által elért teheráni lakosok szerint a fővárosban karhatalmi erők látványos jelenléte tapasztalható. A NetBlocks adatai szerint szombaton órákon keresztül nem volt elérhető az internet, lehet, hogy az állami szervek beavatkozásának eredményeként.

Az országot 2019-ben rázta meg utoljára tiltakozási hullám, mely számos áldozattal járt, a Reuters mintegy 1500, az Amnesty International több mint 300 áldozatról tud az akkori összecsapások kapcsán.