Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij sorozatbéli karakterével – a középiskolai tanárból elnökké váló Vaszilij Petroviccsal – szemben nem szegény ember, de ezzel valószínűleg az ukránok is tisztában voltak, amikor megválasztották elnökké a korábbi sorozatsztárt. A milliárdoslistájáról, és a nagy vagyonok számontartásáról ismert Forbes magazin utánajárt, hogy mik igazak az ukrán elnököt dollármilliárdosként leíró híresztelésekből.

A lap szerint azonban mára mindössze 7 ukrán milliárdos maradt, és a listáról idén kieső, csokoládéipari érdekeltségekkel rendelkező Petro Porosenkóval, hivatali elődjével szemben Zelenszkij sosem tartozott közéjük. A lap ukrán kiadása 20 millió dollárra, az amerikai pedig hasonló nagyságrendű, 30 millió dollárnál kisebb összegre becsüli a politikus vagyonát.

Zelenszkij fő érdekeltsége a szórakoztatóipari Kvartal 95 nevű cégben lévő 25 százalékos részesedése,

melyet azonban elnökké választásokor átadott üzlettársainak. Azonban mint arra a Forbes is rámutat, valószínűsíthető, hogy politikai pályafutását követően ismét Zelenszkij tulajdonába kerül egykori részesedése.

Ez a cég készítette a Zelenszkij hírnevét megalapozó A nép szolgája című sorozatot, melyet 2017 és 2021 között a Netflix is sugárzott, hogy aztán az Ukrajnával szembeni orosz inváziót követően idén márciusban ismét megvásárolja a vetítési jogokat. A Kvartal 95 bevcsült évi 30 millió dolláros bevételét figyelembe véve a Forbes ukrán kiadása Zelenszkij részesedését mintegy 11 millió dollárra értékelte.

A humoristából lett politikus ugyan Kijev központjában, az egyik legdrágább épületben rendelkezik lakással, ez nyugati szemmel nézve korántsem számít annyira fényűzőnek, ám nem ez az egyetlen ingatlan a birtokban.

Teljes ingatlanvagyona így mintegy 4 millió dollárt érhet,

ebben két további lakás, mely teljesen az övé, két másik, melyben résztulajdonos, egy kereskedelmi ingatlan és öt parkolóhely is az ő nevén van.

Legdrágább és legtöbb vitát kiváltó ingatlana azonban az a 4,6 millió dollár értékű villa, mely az olasz Forte dei Marmiban található, melyen azóta túladott. Legalábbis a politikus holding vállalatának 2018-as és 2019-es adataiban az még szerepelt, ám a 2020-asban már nem.

Az értékesítésből befolyó összeg fel is tűnik a politikus vagyonnyilatkozatában és a Forbes számításainak is része, ám az kevesebb mint az ingatlan értéke, ezért lehet, hogy haszonélvezőként Zelenszkij nem távolodott messze a villától, vagy a kapott pénzt máshová fektette be. A villában 15 szoba, szauna és pezsgőfürdő is található.

A villa érdekessége az, hogy Forte dei Marmi nem csupán Zelenszkij, de számos orosz oligarcha érdeklődését is felkeltette,

így – az egyébként orosz anyanyelvű – politikus is találkozhatott velük, amikor a településen tartózkodott. A háború árnyékában talán már az is feledésbe kerülhet, hogy Zelenszkij, szemben Porosenkóval, igyekezett elnöki hivatala kezdetén valamiféle megállapodásra jutni Vlagyimir Putyinnal és békülékenyebb hangnemre váltani óriási szomszédjával szemben. Azonban mint azt a történések is rendkívül látványosan jelzik, ezen törekvései nem jártak sikerrel.