A francia buldog az egyik legkedveltebb fajta az amerikai kutyatartók körében, de ennek a népszerűségnek árnyoldala is van, mert egyre gyakrabban választják el erőszakosan a kutyákat gazdáiktól – írja a The New York Times.

A francia buldog népszerűségét mi sem igazolhatja jobban, mint hogy mára a második legnépszerűbb fajtává vált az Egyesült Államokban. Egy átlagos buldog ára körülbelül 4000–6000 dollár (1,5–2,3 millió forint) között alakul, de a különleges típusok ára ennek a többszörösére is rúghat, azonban a rendkívül magas áron túlmenően még egy nemkívánatos, pénzben nem kifejezhető „költséggel” is számolniuk kell a francia buldogok tulajdonosainak.

Fotó: KATHY CACICEDO / Image Source via AFP

A francia buldogok védelmére rendkívüli többletenergiát kell fordítani, legyen szó akár sétáltatásról vagy kerti játékról, mivel a kutyák nagyon sokszor lesznek lopás áldozatai. A rablások száma aggasztóan nő, több nagyvárosban is rendszeressé váltak a kutyalopások. Nem ritka, hogy a gazdikat fegyverrel kényszerítik a bűnözők, hogy adják át a kutyát. A lopott állatokat később a feketepiacon értékesítik a nagy profit reményében.

Sajnálatos jelenség, hogy az ebek ellopása sokszor már jövedelmezőbb a tolvajok számára, mint például egy bolt kifosztása.

A francia buldogokat körülvevő őrületet másféle illegális módokon is ki akarják használni haszonszerzés céljából. Rengeteg átverésen alapuló hamis tenyészet és kereskedő ad el nem létező kiskutyákat, majd a letét kifizetése után felszívódnak a pénzzel együtt.