A kínaiak elintézik, hogy végleg a gyerekek kezéhez nőjön a telefon A világ egyik leggyorsabban növekvő közösségi médiaplatformja nézettség tekintetében már a Youtube-ot is megelőzte. Az applikációt havi szinten több mint egy milliárd aktív felhasználó használja. A cég most új vizekre evez és a gaming világot is meghódítaná.