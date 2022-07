Az Egyesült Államok erőszakot is alkalmazna annak érdekében, hogy megakadályozza Iránt abban, hogy nukleáris fegyvereket szerezzen vagy fejlesszen ki, ha minden más lehetőség kudarcot vall

– fogalmazott Joe Biden amerikai elnök. Biden az izraeli Channel 12-nek adott interjújában kijelentette, hogy akár az amerikai hadserege segítségével is megakadályozná, hogy Irán működőképes nukleáris fegyvert hozzon létre.

A brit Independent szemléje szerint a riporter emlékeztette az amerikai elnököt arra, hogy korábban azt mondta,

bármit megtesz annak érdekében, hogy Irán ne váljon atomhatalommá, majd megkérdezte a Bident, hogy ez azt jelenti-e, hogy akár erőszakot is alkalmazna-e az ország ellen. Biden azt válaszolta: „Ha ez az utolsó lehetőség, akkor igen”.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az elnök emellett kiállt kormánya azon törekvése mellett, hogy helyreállítsák az Obama-kormány megállapodását, amely rövid időre leállította Irán nukleáris programját. A Biden-adminisztráció tárgyalásokat folytatott Teheránnal, hogy megpróbálják újraindítani a közös átfogó cselekvési tervet, amely Irán, az EU és az öt állandó nukleáris fegyverekkel rendelkező állam (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kína, Oroszország, Franciaország) ország kötött meg.

Az egyetlen dolog, ami a jelenlegi Iránnál is rosszabb, az a nukleáris fegyverekkel rendelkező Irán

– mondta a tévéinterjúban Biden.

Hozzátette, hogy szerinte „óriási hiba” volt, hogy a Trump-kormányzat kihátrált a megállapodásból, mert így Irán „közelebb került az atomfegyverhez, mint korábban”, de azt is elmondta, hogy elkötelezett abban, hogy az Iráni Forradalmi Gárda továbbra is külügyminisztérium külföldi terrorista szervezetek listáján szerepeljen, még akkor is, ha ez megsemmisíti a megállapodás újraindításának minden esélyét.