Kilenc év éberkómában töltött vegetálás után jobbra fordult az állapota annak a kétgyermekes nőnek, akit korábban a volt férje gyerektartásért még be is perelt. Varga Katalin a közelmúltban kijött a kómából, és úgynevezett minimális tudatállapotba került. A nő anyja 100 millió forintos kártérítésért harcol most a kórházzal szemben – írja a Blikk.

A nő édesanyja arról számolt be a lapnak, hogy a lánya még nem képes ellátni magát, de néhány dologra legalább már reagál Azt is elmondta, hogy három szakember is megerősítette, hogy már nincs kómában. „Ez egy borzasztóan hosszú folyamat volt, nem egyik pillanatról a másikra történt” – mondta az édesanya.

Fotó: Shutterstock

Azt az ígéretet kaptuk, hogy hamarosan felveszik egy rehabilitációs intézetbe, aztán egy koponyaimplantátumot ültetnek be neki, majd kiutazunk Barcelonába egy speciális kezelésre. Már sokszor azt hittem, hogy feladom, de most végre van okunk bizakodni

– tette hozzá.

Nehezíti a helyzetüket, hogy a gyerek- és rokontartás miatt pereskedő volt férjnek még 600 ezer forintot ki kell fizetniük.

A Barcson élő Katalin a tragédia óta nem láthatta a gyermekeit. Volt férje gyerektartásért perelte be a kómában fekvő nőt, a gyerekek pedig azóta az apjukkal élnek. Katalin mozdulni sem tud az agyi fertőzés miatt, édesanyja ápolja 24 órában.

A gyerekek apja vele szemben is végrehajtás kezdeményezett, tőle rokontartás címén követel pénzt. A nagymama és a beteg anya 600 ezer forint tartozást halmozott fel.

A közelmúltban a már nagykorú lánya nyolc év után felkereste az anyját, azóta rendszeresen találkoznak. Mindeközben zajlanak a tárgyalások abban a polgári perben, amiben a nő anyja 100 millió forintos kártérítésért harcol a kórházzal szemben. A következő ülés egy hónap múlva várható.