Ismét robbanások rázták meg a frontvonalon lévő ukrán várost

Robbanások rázták meg az orosz-ukrán frontvonalon lévő dél-ukrajnai várost, Mikolajivot. A települést már a háború eleje óta többször lőtték az oroszok, most szombaton is újabb rakéták csapódtak be. A város polgármestere mindenkit arra utasított, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Pénteken Odesszában is lecsaptak az orosz rakéták, 21 ember halt meg a támadásban.

Váratlanul a frontra látogatott Zelenszkij Az ukrán elnök Mikolajivban tűnt fel, amely alig pár kilométerre van a már orosz kézen lévő Herszontól.

Az orosz hadsereg közlése szerint katonai célpontokat semmisítettek meg a területen. Kijev szerint azonban az oroszok direkt támadnak civil lakóépületeket.

Egy Liszicsanszkból hazatérő ukrán katona azt mondta: szerinte ezekkel a támadásokkal az oroszok megpróbálják demoralizálni az embereket, de épp az ellenkezőjét érik el és csak még jobban összekovácsolják őket. Liszicsank környékén egyébként brutális csata dúl, a Szeverodonyeckből kikergetett ukrán zászlóaljakra több irányból is lecsaptak az oroszok, jelentős veszteségeket okozva.

Fotó: Sputnik via AFP

Luhanszk régió ukrán kormányzója, Szerhij Hajdaj szerint az elfoglalt Szeverodonyeckből ágyúzva Liszicsanszk körüli falvakat lőnek, a civilek házai sorra gyulladnak ki, de a folyamatos robbanások miatt nincs, aki eloltsa őket. Senki sem mer az utcákra merészkedni.

Az oroszok taktikája jelenleg az, hogy ahol meglátnak egy ukrán katonát, addig lövik tüzérséggel, amíg az egész területből csak romok maradnak

– mondta a Reuters hírügynökségnek egy ukrán katona.