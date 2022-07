Nancy Pelosi terrorállammá minősítené Oroszországot

Az Egyesült Államok kongresszusának alsóházi elnöke, Nancy Pelosi gyakorlatilag ultimátumot intézett Anthony Blinken külügyminiszternek: vagy a terrorizmus állami támogatójának minősíti Oroszországot, vagy a kongresszus lépi ezt meg – írja a Politico.

Fotó: Saul Loeb / AFP

A törvényhozás ugyan korábban a külügyminiszter kezébe adta a hasonló minősítés kimondásának lehetőségét, ám több képviselő is úgy gondolja, hogy ettől még a törvényhozás is léphet a külügyminiszter nélkül is. Ezt nem csak a képviselőházban gondolják így, hiszen

a szenátusban is született erre vonatkozó javaslat, a demokrata Richard Blumentahl és a republikánus Lindsay Graham tollából, még májusban.

A szenátorok nemrég látogatást is tettek Kijevben, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt promótálták a címke ráragasztását Oroszországra. Hasonló javaslatot a képviselőházban is benyújtottak.

Az, hogy Blinken mégsem minősítette terrorizmust támogató államnak Putyin rezsimjét, azonban ez nem véletlen.

A lépés ugyanis nem csupán szimbolikus, de számos további szankcióval is jár, mely nem csupán az oroszokat, de a velük üzletelőket is érintheti.

A terrorizmust támogató országok listáján jelenleg négy ország van – Kuba, Észak-Korea, Irán, Szíria –, és ezek jóval kisebb kereskedelmet bonyolítanak le világszerte, mint az oroszok.

Fotó: STRINGER / AFP

Ezért az sem meglepő, hogy a külügyminisztérium habozik, hiszen potenciálisan minden üzleti viszonyt ellehetetlenítene az Egyesült Államok és Oroszország között és akár másodlagos szankciókhoz is vezethet. Egy ilyen minősítés minden oroszokkal kötött üzlet kockázatát növelheti.

Azonban Oroszország számos civil célpontra, iskolákra, kórházakra, színházakra és egyéb helyszínekre mért csapást, így érthető az ez ellen fellépni kívánó politikusok szándéka is. Amennyiben a kongresszus valamelyik házában átmegy a javaslat, az Blinkenen is növelheti a nyomást, hogy lépjen.