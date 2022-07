Régi-új kór ütötte fel a fejét Ghánában, amit az Egészségügyi Világszervezet is elismert.

A marburgvírust az orvosok extrém fertőzőnek tartják, a kór rövid idő alatt két halálos áldozatot szedett, emellett közel száz ember került karanténba

– írja a BBC. Azt is tudni lehet a betegségről, hogy ugyanabba a víruscsaládba tartozik, mint az ebola.

A marburgvírus tünetei a következők:

fejfájás, láz, izomfájdalom, vérzés és vérhányás.

Fotó: Shutterstock

A vírus a nevét a német Marburg városról kapta, ahol 1967-ben mutatták ki először a kórt. A WHO szerint korábban Angolában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Kenyában, Dél-Afrikában és Ugandában is előfordult már a járvány. A kutatók szerint denevérről terjedt át az emberekre. A mostani betegek mintáját több laboratóriumban is ellenőrizték és mindenhol pozitívnak találták azokat. A két elhunyt az utolsó napjait egy ashanti régióbeli kórházban töltötte, ám hiába küzdöttek az életükért.