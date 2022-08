Kiváló ételek, gyönyörű nők, olcsó gáz

– egyebek mellett ezekkel reklámozzák Oroszországot abban a videóban, amelyet Oroszország madridi nagykövetsége tett közzé a Twitteren.

A videót Time to move to Russia, vagyis ideje Oroszországba költözni címmel posztolták, és ezzel az üzenettel is zárul, illetve azzal a mondattal, hogy nem érdemes késlekedni, mert közeleg a tél. Utóbbi egyszerre utalás a Trónok harca című sorozatra és vélhetően arra is, hogy az orosz gáztól erősen függő Európa nehéz hónapok elé néz.