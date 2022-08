Az ukrán kezdeményezésre létrejött Kijevi Kezdeményezés keretében Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia mellett Magyarország is képviseltette magát – derül ki az ukrán elnöki hivatal tájékoztatásából.

Fotó: president.gov.ua

A kijevi találkozót ukrán részről az elnöki hivatal élén álló Andrij Jermak vezette, aki elmondta, hogy a formátum keretében sikerült elérni az erőfeszítések koordinációját, így havonta videókonferencián vitatják meg a résztvevők a további lépéseket. A találkozón összegyűltek – Magyarország részéről Altusz Kristóf, Novák Katalin államfő diplomáciai segítője – főként a biztonsági kérdéseket vitatták meg és az indokolatlan és igazolhatatlan orosz agresszió elítélése mellett jelezték az ukrán erőfeszítések támogatásának fontosságát az ország területi épségének és szuverenitásának helyreállítása céljából.

Az új formátumhoz a résztvevők reményei szerint mások is csatlakoznak majd, és folytatódik a párbeszéd az együttműködés kérdéseiben és arról is szó esett, hogy Ukrajna az európai szabadságot, szuverenitást és a jövő megválasztásának jogát is védi, nem csupán a sajátját.