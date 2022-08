Az izraeli hadsereg vasárnap bejelentette, hogy végzett az Iszlám Dzsihád terrorszervezet újabb parancsnokával Gázában. Ugyancsak vasárnap megszólaltak a légvédelmi szirénák Jeruzsálemben is.

Hálid Manszúrt és két társát – köztük Manszúr helyettesét – légicsapással ölték meg a gázai Rafah városban. Az izraeli hadsereg szerint Manszúr volt az egyik szervezője a terroristák Izrael ellen intézett, több napja tartó rakétázásának, korábban pedig több terrortámadásban is részt vett.

Fotó: AFP / Mosab Shawer / AFP

Vasárnap megszólaltak a légvédelmi szirénák Jeruzsálemben is, hírügynökségek pedig – helyszíni beszámolókra hivatkozva - azt közölték, hogy robbanásokat is lehetett hallani. A szirénák működésbe léptek a Jeruzsálemtől néhány kilométerre nyugatra fekvő Kirját Anavim és Abú Gós településen is.

Izrael pénteken – több mint egy év viszonylagos nyugalom után – indította meg Hajnalhasadás nevű hadműveletét a Gázai övezet iszlamista szervezetei ellen, mert azok megtorlással fenyegettek egyik magas rangú ciszjordániai tisztviselőjük, Besszám esz-Szaadi letartóztatása miatt. Az akcióban az izraeliek végeztek Tejszír al-Dzsabarival, az Iszlám Dzsihád parancsnokával.

A Gázai övezetből péntek estétől vasárnap reggelig 580 rakétát lőttek ki Izrael felé, már Tel-Avivot is célba vették

– jelentette be az izraeli hadsereg egyik szóvivője. A gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint péntek óta 29-en haltak meg az izraeli hadműveletben, köztük hat gyerek.

A sebesültek száma legalább 215. Izrael viszont azt közölte, hogy a gázai Dzsabalíja menekülttáborba csapódott rakéta – amely öt gyereket ölt meg – a terroristák eltévedt lövedéke volt.

Mindeközben az izraeli biztonsági erők több razziát hajtottak végre Ciszjordániában, és őrizetbe vettek mintegy 20 embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Dzsihád tagjai. Az Iránnal is jó kapcsolatot ápoló szervezetet mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió terrorszervezetnek minősítette. Egyiptom bejelentette, hogy intenzív tárgyalásokat folytat a nyugalom helyreállítása érdekében, Tom Neides, az Egyesült Államok izraeli nagykövete pedig leszögezte: Washington szilárdan hisz abban, hogy Izraelnek joga van megvédenie magát. A nagykövet ugyanakkor a feszültség csillapítását sürgette.