Harc indulhat a királynő temetésének felvételeiért

Komoly csatározásba kezdhet a brit királyi család a legnagyobb brit televíziós társaságokkal. A palota szerint ugyanis – bár a tévék végig közvetítették élőben a teljes, több órás gyászszertartást és természetesen rögzítették is azt – a csatornák nem rendelkeznek annak újrasugárzási jogával. A Guardian című brit lap szerint a BBC-nek, az ITV-nek és a Sky News-nak is hétfőig be kell mutatnia egy 60 perces, vágott verziót, a későbbiekben pedig csak ezt használhatják majd. Már amennyiben a palota is elfogadja azt. Ez pedig természetesen nem tetszik a tévéknek.

Fotó: NurPhoto via AFP

Sőt, a királyi család még azt is szeretné elérni, hogy amennyiben bárki más szeretne bármilyen felvételt közölni a temetésről, azt előtte engedélyeznie kellene a palotával. Még akkor is, ha azokat már több száz millió ember látta élőben.

Ez teljességgel logikátlan döntés és semmi értelme

– mondta a lapnak egy névtelenül nyilatkozó brit újságíró, aki szerint felháborító, hogy meg akarják szabni az embereknek, hogyan élhetnek újra egy történelmi eseményt.

Nem ez az első eset egyébként, amikor a Buckingham Palota a cenzúrához nyúl, már a királynő halála utáni gyásznapokban is sorra letiltottak számos videófelvételt és egyéb bejátszást, mondván, nem méltó a királynő emlékéhez.

A királyi család szakemberei folyamatos kapcsolatban voltak egy külön WhatsApp csoportban a legnagyobb tévék vezetőivel, hogy állandó felügyelet tarthassák, mi kerül adásba a királynőről.

A döntésre amiatt lehet szükség, mert a gyásznapok alatt több, a királyi család szemében kínos felvétel is készült. Például, amikor a királynő unokájának, Zara Phillips-nek a férje, Mike Tindall az óráját nézegette a koporsó mellett, illetve az, ahogy III. Károly király reagált egy rossz helyen lévő töltőtollra.

A palota egyelőre nem kommentálta a híreket.