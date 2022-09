Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán jelentette be, hogy az országa hivatalosan benyújtotta csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. „Megtesszük a határozott lépést azzal, hogy aláírjuk Ukrajna jelentkezését a gyorsított felvételért” – írta az államfő, hozzátéve, hogy az országa de facto már most is a szövetség része.

„Bízunk egymásban, segítünk egymásnak, és megvédjük egymást” – jelentette ki.

Fotó: Alexey Furman / Getty Images



A hírt ismertetve a Sky News emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök részben éppen Ukrajna NATO-csatlakozási ambícióval indokolta az ország elleni katonai támadást. Az invázió kezdete előtt azt követelte, hogy Kijev vállaljon szerződéses garanciát arra, hogy nem kéri felvételét a szövetségbe. Ukrajna és a nyugati szövetségesek szerint azonban ez csak ürügy volt a háborúra.