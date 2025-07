Egy lakáshitel-konstrukció is eltűnik az Otthon Start indulása miatt, ám nem nagyon érezzük majd a hiányát

A kedvezményes konstrukciót végül öt pénzintézet – az Erste, a K&H, az MBH Bank, az OTP Bank és a CIB Bank – vette fel a kínálatába, hasonló, de helyenként azért különbségeket mutató feltételekkel. A CIB Bank például olyan megoldást vezetett be Duó Start Kamatkedvezmény néven, amely a kedvezményes piaci kamat nyújtását a CSOK Plusz egyidejű igényléséhez köti.

Sokkal többet tud az Otthon Start Program lakáshitele

A leírt feltételek alapján egyértelmű, hogy a legfeljebb 5 százalékos piaci kamat eléréséhez több, nem feltétlenül könnyen teljesíthető kritériumot is teljesíteniük kell az első lakásuk vásárlását tervező fiataloknak: mindenképp ezek közé tartozik a legfeljebb 60 négyzetméteres alapterület, de a maximum 1,2 milliós négyzetméterár is jelentős szűrő – a fővárosban mindenképp. Mindezek nyomán feltételezhető, hogy a kedvezményes kamatozású hitel nem váltott ki tömeges érdeklődést, az Otthon Start Program bejelentésével pedig a maradék kereslet is eltűnhetett a piacról.

Azok a fiatalok, akik eddig érdeklődtek az 5 százalékos kamatú lakáshitel iránt, most biztos, hogy kivárnak, hiszen a szeptembertől induló Otthon Start Program minden szempontból kedvezőbb feltételeket biztosít

– mondta a Világgazdaságnak egy banki szakértő.

Az Otthon Start hitel pedig az eddig ismertté vált feltételek alapján tényleg jóval szélesebb kört érhet el, ráadásul jóval kedvezőbb kondíciók mellett. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ezek a konstrukció fontosabb feltételei:

A program keretében legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel

vehető fel A hitel futamideje legfeljebb 25 év lehet

A támogatott kölcsön fix, legfeljebb évi 3 százalékos kamat mellett vehető igénybe

A hitel célja lakás vagy családi ház vásárlása, illetve építése lehet: a lakásoknál 100 millió, családi házaknál 150 millió forint a felső értékhatár

A hitelből finanszírozott ingatlan hasznos alapterületére jutó négyzetméterár nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot

Az igénylőnek a hitel felvételéhez legalább 10 százalékos önerőt kell biztosítania

Az igényléshez legalább kétéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni, de ez lehet külföldi is

Az első lakás, mint lehetséges hitelcél kapcsán ugyanakkor több könnyítést is tartalmaz a megjelent jogszabálytervezet: ezek közül a legfontosabb, hogy a legfeljebb 50 százalékot elérő, lakóingatlanban lévő tulajdonrész nem kizáró ok az igénylésnél, és ha házaspár igényli a támogatott kölcsönt, csak egyiküknek kell e feltételnek megfelelni. Aki viszont több lakásban tulajdonos, az a jelenlegi állás szerint nem tartozik majd a kedvezményezetti körbe. Szintén fontos könnyítés, hogy a lakástulajdon kapcsán csak az elmúlt tíz évet vizsgálják majd, illetve a kisebb – 15 millió forint alatti – értékű ingatlan megléte sem akadálya az igénylésnek. Az is az új, támogatott hitel mellett szól, hogy az igénylés nem kötött felső életkori határhoz sem.