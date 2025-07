Csúcsán a dinnyeszezon, óriási árkülönbségek az elárusítóhelyeken

Magyarországon főként szabadföldön foglalkoznak dinnyetermesztéssel, azonban egyre inkább bővül a fóliasátras termesztés is, amivel a dinnyeszezon nyújtható, vagyis előrehozható és későbbre is tolható – mondta a dinnye fogyasztásösztönző kampányt bemutató tájékoztatón Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Az államtitkár szerint a technológia fejlődésével és a fajtaválaszték bővülésével egyre homogénebb minőségű, egyre szebb küllemű és jobb ízű görögdinnyék jelenhettek meg a piacokon. Így az értékesítés is könnyebbé vált és a termelés hatékonysága lényegesen jobb lett.

A piacokon a termelők szerint korrekt árakkal fut a dinnyeszezon / Fotó: Bozsó Katalin

Jelenleg több mint 1300-an termesztenek görögdinnyét Magyarországon, közülük 310-en sárgadinnyét is. A görögdinnye-termesztők száma a tavalyihoz képest 9 százalékkal, a sárgadinnye-termesztőké pedig 15 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest. A hazai görögdinnye-termőterület így már közel 3600 hektár, ami lényegében megegyezik a tavalyival, míg a sárgadinnyéé 207 hektár, amely jelentős, 62 százalékos bővülést mutat.

Az államtitkár beszélt a kertészeti pályázatokról, amelyekben a támogatói döntések a nyári hónapokban ütemezetten születnek meg. Ilyen

a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása,

a Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása, valamint

a Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása,

amelyekre összesen több mint 200 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett.

Tavaly a görögdinnye 46 ezer tonnás exportja mennyiségében 4, értékében pedig 11 százalékos elmaradást mutatott a 2023-ashoz képest, míg az import mennyisége ugyanakkor jóval nagyobb mértékben 51 százalékkal csökkent 13 ezer tonnára. A cél az, hogy az import tovább mérséklődjön, az export pedig növekedjen. Utóbbira adottak a lehetőségek, mivel Magyarország a dinnyetermelés északi határán fekszik, így Szlovákia, Csehország és Lengyelország jó felvevőpiac és a magyar dinnyetermelők számára logisztikailag is kedvezőbb, mint a déli versenytársaknak.