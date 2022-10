Nancy Pelosit, az amerikai képviselőház elnökét vehette célba eredetileg az a férfi, aki péntek hajnalban betört a Pelosi házaspár kaliforniai otthonába, és ott súlyosan bántalmazta Paul Pelosit, a házelnök férjét – közölte a rendőrség.



Fotó: Denis Lovrovic / AFP

Nem véletlenszerű betörés volt, hanem szándékos támadás – mondta William Scott San Franciscó-i rendőrfőkapitány, aki péntek esti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, „életmentő” volt a 911-es segélyhívó diszpécserének a munkája, akihez Paul Pelosi segélyhívása befutott, még abban az időben, amíg a támadó a házban tartózkodott.

A 42 éves támadó a hátsó ajtón hatolt be a házba, és egy kalapáccsal rontott neki a 82 éves Paul Pelosinak. A rendőrség gyilkossági kísérlet, bántalmazás és betörés gyanújával őrizetbe vette. Paul Pelosi koponyatörést szenvedett, emiatt megműtötték, és a jobb karja is súlyosan megsérült.

Nancy Pelosi a kora reggel elkövetett betöréskor nem tartózkodott San Franciscóban, és a védelmével megbízott biztonsági csapat is vele volt Washingtonban a támadás idején. Joe Biden amerikai elnök egy pennsylvaniai rendezvényen elítélte a támadást, amelynek – szavai szerint – nem lehetne helye Amerikában, és arról beszélt, hogy túl sok az erőszak és a gyűlölet az amerikai politikában.

A rendőrség hivatalos közlése szerint még vizsgálják, mi volt a támadó indítéka. A nyomozáshoz közel álló források névtelenül azonban úgy nyilatkoztak, hogy a támadás célpontja kifejezetten a Pelosi házaspár otthona volt, a férfi a házban kifejezetten a képviselőházi elnököt kereste. „Hol van Nancy? Hol van Nancy?” – kiáltozta a férfi.