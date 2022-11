Nem állt le teljesen az amerikai-orosz párbeszéd

Az elmúlt hónapokban bizalmas tárgyalásokra került sor Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan és az orosz biztonsági tanács élén álló Nyikolaj Patrusev között több amerikai tisztviselő szerint is.

Fotó: Evgen Kotenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Noha a megbeszélések tényét hivatalosan sem a Fehér Ház, sem a Kreml nem erősítette meg nyilvánosan, azt több amerikai hivatalnok is elmondta, hogy

Sullivan álláspontja az, hogy fenn kell tartani a kommunikációt az orosz féllel, még ha a kormány más tagjai szerint ez jelenleg kevés eredménnyel kecsegtet.

A kommunikáció fenntartásának fontossága mellett érvelt a The Wall Street Journal kérdésére válaszolva Ivo Daalder is, aki az Obama-kormány NATO nagykövete volt, mondván így elkerülhető a lehetősége annak, hogy a háború közvetlen konfrontációvá szélesedjen a két fél között. A nemzetbiztonsági tanácsadók közel vannak az elnökhöz, így az ő párbeszédük a vezetőkhöz közel zajlik, ám nem igényli a párbeszédet a két elnök között.

Noha Biden és Putyin tavaly júniusban találkoztak Genfben, ám a két fél álláspontja nem közeledett egymáshoz sem Ukrajna, sem más fontos kérdések terén. Az ukrán határ közelében gyülekező orosz csapatokról aztán videón tárgyalt Putyin és Biden tavaly decemberben és idén februárban is, ám az orosz inváziót nem sikerült ezzel elkerülni. A háború kitörését követően a két fél közötti kapcsolat jelentősen csökkent.

Amerikai kormánytisztviselők szerint az invázióra adott amerikai válasz koordinálásában Sullivan fontos szerepet játszott, ami nemzetbiztonsági főtanácsadóként a dolga is, ám ezen túllépve diplomáciai téren is részt vett az eseményekben, így pénteken Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Olekszij Reznyikov ukrán hadügyminiszterrel is, ami általában a külügyminiszter vagy a hadügyminiszter feladata szokott lenni.

Sullivan arra kérte az ukrán vezetőket, hogy nyilvánosan jelezzék hajlandóságukat a konfliktus feloldására.

Ugyanakkor az ügyet ismerő hivatalnokok szerint a nemzetbiztonsági tanácsadó elsősorban nem Ukrajnát akarta rávenni a tárgyalásokra, hanem inkább az amerikaiak szövetségesei felé szeretné jelezni, hogy Washington nyitott a konfliktus – mely az olaj és élelmiszerárakra is nagy hatást gyakorolt – tárgyalásos rendezésére.

Amikor szeptemberben Putyin és más orosz vezetők az atomfegyver bevetését lebegtették, Sullivan szerint a Biden-kormány közvetlenül és magas szinten jelezte a Kreml felé, hogy annak katasztrofális következményei lennének Oroszország számára. Ám azt a Fehér Ház nem árulta el, hogy egészen pontosan ez a kommunikáció hogyan történt.

A múlt hónapban azonban ismét sor került Lloyd Austin amerikai hadügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Sojgu közötti tárgyalásokra, május óta először, miután Moszkva azzal vádolta az ukránokat, hogy azok piszkos bomba bevetését tervezik.

A két ország időközben igyekszik a 2026-ban lejáró Új START megállapodás kapcsán is, mely a nagy hatótávolságú nukleáris fegyverek korlátozásáról szól, és melynek része volt a két fél fegyvereinek ellenőrzése is. Ez utóbbi azonban a koronavírus-járvány alatt megszakadt, ám felmerült, hogy ideje lenne az ellenőrzések újraindításának. A tervek szerint az erről szóló egyeztetésekre legközelebb nem az oroszok szerint már nem semleges Svájcban, hanem Kairóban kerülhet sor november végén.