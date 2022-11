Egy céggel biztosan „szegényebb” lett Sebestyén Balázs: az ismert televíziós és rádiós műsorvezető egyik vállalkozása, a Shamarpa Kft. ugyanis megszűnt az Opten cégadatbázisában fellelhető adatok szerint – bukkant rá a VG. Az ott szereplő adatok alapján június 10-én született meg az elhatározás, hogy megszűnik a cég, és június 13-án el is indult a végelszámolás. Az eljárást – amely október elején már le is zárult – az adatok szerint Sebestyén Balázs kezdeményezte, amely nem is meglepő, tekintve, hogy a 2011-ben alapított Shamarpa Kft. az elmúlt öt évben mindössze egyetlen évben termelt bevételt.

Rádióműsorokat gyártottak

Ez azért is meglepő, mert a cég főtevékenysége – mint ahogyan Sebestyén Balázsé is – a rádióműsor-szolgáltatás. Ezenkívül televízió-műsorokat és egyéb médiatermékeket is gyárthattak sok egyéb mellett, amely szintén a műsorvezető profiljába vágott.

Utoljára viszont 2020-ban termelt bevételt, akkor is csak 500 ezer forintot.

Az idén (június 12-vel bezárólag) és 2021-ben is nulla forint volt az árbevétele a Shamarpa Kft.-nek, amely tavaly mínusz 24, az idén pedig mínusz 29 ezer forintos adózott eredményt tudott felmutatni. Így már érthető a megszűnése.

Érdekesség, de most csak az az egy cége szűnik meg, amelyben a felesége is tag volt.

A műsorvezető házasságával kapcsolatban már hetek óta keringenek olyan hírek, hogy nincsenek együtt feleségével. Az Origo október végén azt írta, hogy hivatalosan egyik fél sem cáfolta, hogy válságban lenne a kapcsolatuk.

Az elektronikus beszámolóban szereplő nyilvános adatok szerint a végelszámolás október 8-ával hivatalosan le is zárult.

Kérdéseket írtunk a Shamarpa Kft. elérhetőségeként feltüntetett e-mail-címre, amely a név alapján feltehetően Sebestyén Balázs feleségéé lehet. Válaszokat cikkünk megjelenéséig nem kaptunk, de amennyiben új információhoz jutunk, azt közreadjuk.

Sebestyén Balázs cégei

Ennek ellenére sem kell az anyagiak miatt aggódnia a műsorvezetőnek, hiszen maradt még két másik cége. Egyrészt ott van a tavaly év végén alapított Dharmacsakra Kft., amelynek fő tevékenysége a világhálóportál szolgáltatás, de rádióműsorokat is gyárthat. A cég a Shamarpa Kft.-hez hasonlóan tavaly nem termelt egy forint bevételt sem, így mínusz 110 ezer forint volt az adózott eredménye.

Jelentős osztalékot vett ki

Nem úgy a Phova Kft.-nek, amely Sebestyén Balázs legjövedelmezőbb vállalkozása, amelynek a fő tevékenysége szintén a rádióműsor-szolgáltatás. Ez a cég már komoly bevételt termelt 2021-ben és az azt megelőző években. Tavaly több mint 316 millió forint volt az árbevétele, az adózott eredménye pedig 165 millió, amiből 160 milliót februárban ki is vett az egyedüli tulajdonos, azaz Sebestyén Balázs osztalékként.

A műsorvezetőnek az Opten adatai szerint korábban több cégben is volt érdekeltsége, de ezek mind átmenetiek voltak, és azóta meg is szűntek.

Sebestyén Balázs Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb és legismertebb műsorvezetője, az RTL és a Rádió 1 arca, jó néhány sikerprodukció házigazdája, aki a szereplés mellett producerkedik is. Korábban egy interjúban elárulta, hogy mi áll a sikere mögött.