Az Egyesült Államokban már legkevesebb 34 ember halt meg a téli viharokban, New York állam nyugati részén otthonokat zárt el a hófúvás, a mentőegységek közlekedése is akadozik – közölték a helyi hatóságok hétfőn. Az Erie-tó mellett fekvő Buffalo városából vasárnap reggel 110 centiméter havat jelentettek, de egy métert meghaladó hó hullott Michigan állam egyes részein is.

Fotó: Charlie Neibergall

Buffalo repülőterének eredetileg hétfőig tartó lezárását meghosszabbították kedd délig. New York állam kormányzója vasárnapi tájékoztatóján nyomatékosan kérte az állam nyugati részén élőket, hogy saját épségük érdekében tartsák tiszteletben a közlekedési tilalmat. Kathy Hochul elmondta, hogy egyes otthonok több mint 48 órája el vannak zárva a külvilágtól áram nélkül, mert az időjárási körülmények megnehezítik a mentőegységek mozgását. Az állam vezetője minden idők leghosszabb és következményeiben legsúlyosabb hóviharáról beszélt.

A mentésbe a Nemzeti Gárda több száz embere is bekapcsolódott, a rendőrségnek vasárnap estig 500 alkalommal kellett bajba került emberek segítségére sietnie.

Buffalo városában és környékén már 12 ember halt meg, köztük ketten még pénteken, akikhez a mentők nem tudtak időben kiérni – közölte Mark Poloncarz, Erie megye elöljárója vasárnapi sajtótájékoztatóján. Az elmúlt napok téli vihara további 10 ember halálát okozta Ohio államban, ahol még pénteken a hóval borított autópályán 40 jármű rohant egymásba.

Fotó: LM Otero

Halálos balesetek voltak Kansas, Missouri és Kentucky államban, Vermontban lezuhanó faág sújtott halálra egy embert, míg Wisconsinban egy ember vízbe fulladt, amikor beszakadt alatta egy folyó jege.

A déli Mississippi állam fővárosában, Jacksonban arra kérték az embereket hogy csak forralás után fogyasszák a vezetékes vizet, mivel a fagyos időjárás miatt megrepedtek a vízvezetékek.

New York állam nyugati részén a rendkívüli havazást az úgynevezett tóhatás okozza, amelynek lényege, hogy a közeli Nagy-tavak feletti páratömeg a szárazföld fölé sodródik, ahol a fagypont alatti hőmérsékleten hó formájában csapódik ki. A legsúlyosabban érintett Buffalo városa közvetlenül az Erie-tó partján fekszik, közel az Ontario-tóhoz.