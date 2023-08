Orbán Viktor: áll a kétharmad, mint a cövek és még a végét sem látni

Orbán Viktor szerint az angolszászok a legjobb példák arra, hogy nemcsak kialakítják az érdekeiket, hanem morális felsőbbséget is képviselnek. Ezt az átfordítást ők csinálják a legjoban. Az ukrán háború esetében is megfogalmazták a morális helyes álláspontot - mondta a kormányfő. Ez az angolszász politikai kultúra a mai napig jelen van, és ékes példája a jóemberkedés. Ráadásul a liberálisok 1968 után elfoglalták az intézményeket, ebben szerinte a NATO is ludas. Gramsci könyvét pedig a baloldal is olvasta, ez mind erről szól a kormányfő szerint.

Azt a kulturális kontextust kell megváltoztatni, amiben a hatalom mozog, mert akkor előbb-utóbb át lehet venni az intézményes hatalmat.

A baloldal pedig ezt olvasták, és ebből dolgoztak - tette hozzá. Meg kell érteni a balodali stratégiát - mondta a kormányfő.