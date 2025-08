Falusi CSOK: háromszázmilliárdnyi kérelem, ötven százalékos emelés

A kormány támogatja a kistelepülések életminőségének javítását, ehhez viszont szükséges az is, hogy megállítsuk a kivándorlást a nagyobb városokba – jelentette ki a közösségi oldalán közzétett videóban Nagy István. Ezt a célt szolgálja a Magyar Falu Program egyik legfontosabb pillére is, a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK). Népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a jelenleg több mint 2600 településen elérhető támogatásra, a bevezetése óta csaknem 52 ezer kérelem érkezett be 305 milliárd forint értékben. A miniszter emlékeztetett, hogy a kormány, látva a pályázati kedvet, 50 százalékkal megemelte a falusi CSOK támogatási összegét.

Népszerű a Falusi CSOK / Fotó: Kallus György

Egy kistelepülés éltető ereje a lakóközösség aktivitása, így a falvakban élők és ott letelepedők támogatása mellett fontos elem a civil szervezetek erősítése is. A Falusi Civil Alap 2020 óta támogatja ezeket a civil szerveződéseket, öt év alatt mintegy 28 milliárd forinttal. Számos célterületre pályázhatnak, ilyen például

az ingatlanfelújítás és -szerzés,

a gépjármű- és eszközbeszerzés, valamint

a programszervezés.

Egy falusi közösség tagjainak fontos találkozóhelyet jelenthetnek a kisboltok és a lokális vállalkozások is. Előbbire az ötezer lélekszám alatti települések élelmiszer- és hentesüzletei, 4 milliárd forint keretösszeggel pályázhattak, működési, rezsi-, bérköltségeikre vagy pénztárgépek beszerzésére. Ez a pályázat azonban annyira népszerű volt, hogy több mint 10 milliárd forintnyi igény érkezett be. A kormány ezért úgy döntött, hogy a szükséges forrásokat biztosítja, így valamennyi pályázó megkapja a támogatást, akinek a kérelme megfelel a feltételeknek. A formai és tartalmi értékelés jelenleg is zajlik, szeptemberre már várhatók a támogatói döntések.

Ugyancsak pályázhattak az 1000 fő alatti falvak mellett, az egy- és kétezer lélekszám közötti települések kocsmái is, rezsi- és bérköltségeik, energiahatékonyságuk és eszközbeszerzéseik és marketing költségeik támogatására.

Itt az idei harmadik negyedévben várhatók a támogatói döntések.