Egyetértési nyilatkozatot írt alá október 11-én a Smer – Szlovák Szociáldemokrácia párt elnöke, Robert Fico, a Hlas – Szociáldemokrácia párt elnöke, Peter Pellegrini és a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Andrej Danko – közölte a ta3.

Fotó: AFP

A megállapodás szerint a Smer adja az új kormány miniszterelnökét, vagyis a kormányfő Robert Fico lesz, a parlament elnöke pedig Peter Pellegrini. A Smernek hat, a Hlasnak hét, az SNS-nek pedig három minisztériuma lesz, ebből jövő év januárjától egy. Ez a felek közötti egyetértési megállapodásból következik.

Ennek megfelelően a választáson győztes Robert Fico vezetésével alakul meg Szlovákia legújabb kormánya, ami az ország bel- és külpolitikájában egyaránt éles irányváltást hozhat.

Fico amellett, hogy leállítaná Ukrajna támogatását, a V4-ekre is nagyobb hangsúlyt helyezne, különösen a migráció kezelésében, ami a kampányban is központi kérdés volt. Magyar szempontból pedig nem elhanyagolható tény, hogy a régi-új miniszterelnök a magyar kormányfőt, Orbán Viktort fontos szövetségesének tekinti. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint hazájának igen fontos érdeke, hogy jószomszédi, baráti kapcsolatot ápoljon Magyarországgal, és ehhez a kisebbségek is hozzájárulhatnak.