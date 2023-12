A lengyel parlament, a Szejm határozatot fogadott el, amelynek célja, hogy változásokat hozzon az ország bírói tanácsában azzal, hogy eltörölnék az előző kormány döntéseit az igazágszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban. A döntés összefügg azzal, hogy az több milliárd eurónyi, Lengyelországnak szánt forrást fagyasztott be a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt, az ország új kormánya pedig célként tűzte ki a források megszerzését és a vitatott reformok eltörlését – írja Reuters. Ehhez azonban nincs meg az megfelelő választói felhatalmazás, vagy nem rendelkeznek a szükséges kétharmados támogatottsággal. Emiatt lehet az, hogy határozatot hoztak és nem jogszabályt alkottak, vagy módosítottak.

Donald Tusk, az új lengyel miniszterelnök december 11-én hirdetett programot a Szejmben.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Szejm szerdai határozata szerint a bíróságok átalakítását célzó, az országot korábban kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) által életbe léptetett határozatok alkotmányellenesek és

lemondásra szólította fel a bíró tanács azon tagjait, akiket a parlamenti döntés szerint illegálisan neveztek ki.

A határozatot 239 szavazattal fogadták el 169 ellenében a lengyel törvényhozásban. Az ország elnöke, Andrzej Duda, aki a PiS szövetségese ugyanakkor többször is támogatásáról biztosította az előző kormány reformjait, így az új kormánynak nem lesz könnyű azokat megváltoztatni. A határozatot a bírói tanács is kritizálta mondván az aláássa a bizalmat az alkotmányos testületekben, valamint aláássa a jogrendet is, ami alkotmányos krízishez vezethet.

Miután szerdán az új kormányzat lekapcsolta a közszolgálati televíziót, majd menesztette a közmédia vezetőit, Duda közölte, hogy Bartlomiej Sienkiewicz kulturális és örökségvédelmi miniszter kirívó módon alkotmányt sértett a lépéssel.