Az izraeli háború 73. napja – Segélyszállító kamiont fosztott ki a Hamász, az Egyesült Államok és Törökország is sürgeti a további segélyek szállítását

A gázai humanitárius segítségnyújtás felgyorsításáról és a svéd NATO-tagságról egyeztetett telefonon az amerikai és a török külügyminiszter – derül ki az amerikai külügyminisztérium vasárnap kiadott közleményéből.

A rövid amerikai közlemény szerint a két külügyminiszter többek között megvitatta a Svédország NATO-felvételéről szóló döntés mielőbbi ratifikációjának fontosságát török részről.

Továbbá Antony Blinken és török kollégája, Hakan Fidan telefonon egyeztetett, amelynek során

az Izrael és a Hamász közötti konfliktust illetően hangsúlyozták a Gázai övezetbe irányuló humanitárius segítségnyújtás kiszélesítésének és felgyorsításának fontosságát.

Miközben több kormány is azon dolgozik, hogy minél több humanitárius segély jusson a Gázai övezetbe, úgy tűnik, hogy a Hamász most már a segélyszállítmányokat sem kíméli – írja a The Times of Israel. Egy videó arról tanúskodik, hogy palesztin fegyveresek – akik a feltevések szerint tagjai a Hamász terrorszervezetnek – megtámadtak egy segélyszállító kamiont, ami Egyiptomból érkezett a Kerem Shalomi határátkelőn keresztül.

תיעוד: תושבי עזה בוזזים משאיות סיוע של איחוד האמירויות שהגיעו לרצועה דרך מעבר רפיח@gal_sade @kaisos1987 (צילום: AP) pic.twitter.com/Fhr8TZoVat — כאן חדשות (@kann_news) December 17, 2023

A támadók elfoglalták és kifosztották a kamiont, ami élelmet, vizet, gyógyszereket és üzemanyagot szállított.

Az egyiptomi Vöröskereszt egy meg nem nevezett tisztviselője azt nyilatkozta, hogy 79 teherautó lépett be a Gázai övezetbe vasárnap, miután Izrael pénteken jóváhagyta a nagyon szükséges segélyek „ideiglenes” szállítását Izraelből közvetlenül Gázába.

Nikosz Hrisztodulidész ciprusi elnök vasárnap újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Ciprusról indulhatnak segélyek a Gázai övezetbe egy tengeri folyosón keresztül. Izrael áldását adta a kezdeményezésre, bár ragaszkodott ahhoz is, hogy a segélyszállítmányokat a helyszínen ellenőrizzék, mielőtt elhagyják Ciprust.