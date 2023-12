Ferenc pápa imával, szeretettel és mérséklettel teli ünneplést kívánt. Azt mondta, nem szabad az ünneplést a fogyasztással összekeverni. Ünnepelni lehet, és a keresztényeknek így is kell tenniük, egyszerűen, pazarlás nélkül, megosztva azokkal, akik nélkülöznek vagy magányosok – hangoztatta.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A Kölnből, Bécsből és Madridból érkezett terrorfigyelmeztetést követően az olaszországi templomoknál tovább erősítették a biztonsági készültséget. A Szent Péter térre vezető sugárút oldalsó sávjait is lezárták a járműforgalom előtt már vasárnap reggeltől, egyenként és két biztonsági ellenőrzésen keresztül engedik be az érkező hívőket és turistákat a térre.

Este fél nyolckor kezdődik a mise a Szent Péter-bazilikában. A december 24-i éjféli misét 2009-ben este tíz órára hozták előbbre, majd még korábbra. A belépés ingyenes, de a helyeket előre le kellett foglalni.

A szertartás a teljesen sötét bazilikában veszi kezdetét: bíborosok, püspökök és más papok a főbejárattól a főoltárig haladnak, ahol felcsendül a Kalenda, a karácsonyt hírül ének, és felkapcsolják a bazilika fényeit. Az oltárnál leveszik a kendőt a jászolról, melyben a gyermek Jézus szobra fekszik. A szobornál népviseletbe öltözött gyerekek helyeznek el virágot a kontinensek képviseletében, az idén Olaszországból, Mexikóból, Elefántcsontpartról, Indiából és Koreából.

Nagy valószínűség szerint a 87 éves egyházfő ülve követi a szertartást. A misén kínaiul imádkoznak a pápáért és a papokért, franciául a kormányzókért és a befogadást kereső migránsokért, arabul a békéért és a fegyverek zajának elnémulásáért, portugálul a gyermekekért és a törékeny emberekért, végül vietnámi nyelven azokért, akik nem hisznek Istenben vagy elveszítették hitüket. Ferenc pápa szombaton nevezte ki a Szentszék első állandó diplomáciai képviselőjét Vietnámban, ami a legelső lépés a két állam közötti diplomáciai kapcsolatok elindítására.

A mise végén a gyerekek elhelyezik a Szent Péter-bazilika egyik kápolnájának betlehemében a gyermek Jézus szobrát. Hasonlóképpen elhelyezik Jézuska szobrát a Szent Péter téri jászolban is.