„Először is: nem szabadott volna idáig jutni. Budapesti utasok százezrei nézik értetlenül a vitát, és nem tudják, hogy jó lesz-e a bérletük a HÉV-re vagy a 22-es buszra még márciusban. Hiába árulja a BKK az éves bérleteket, melyek ma még érvényesek a HÉV-re és a kék Volánbuszokra, az érintett utasok nem tudhatják, meg merjék-e venni őket. Ezáltal már önmagában ez a hetek óta tartó hírfolyam is súlyos károkozás és bevételkiesés a budapesti tömegközlekedésnek” – reagált közösségi oldalán Vitézy Dávid, a BKK korábbi vezetője Lázár János építési és közlekedési miniszter debreceni bejelentésére, ahol új ajánlatot tett a fővárosnak. A tárcavezető azt javasolta a főpolgármesternek, hogy a fogadja el főváros a vármegye- és országbérleteket a budapesti tömegközlekedésben, cserében a Budapest-bérletet a MÁV, a HÉV és a Volánbusz járatain is elfogadják.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Vitézy azt írja, hogy a korábbi szerződéses konstrukció jó volt, és azt kellett volna meghosszabbítani, ezért szerinte mindkét félre nézve szégyenteljes, hogy december 31-én lejárt a korábbi megállapodás, és azóta egymásra mutogatnak. Úgy látja, a fővárosnak nem az ünnepek előtti napokban, hanem legkésőbb ősz elején kellett volna felébredni, és akkor még sokkal jobb tárgyalási pozícióban lett volna. Lázár Jánosnak és munkatársainak a folyamatos Budapest-ellenes hangulatkeltés helyett a megállapodásra kellene törekedniük.

Szerinte Lázár János mai „ajánlata” ebben a formában értékelhetetlen, hisz minden közös bérlet működésének kulcsa a jegybevételek felosztási rendje.

„Azt nyilván senki nem gondolhatja komolyan, hogy a vármegyebérlet úgy legyen érvényes a négyes metrón és a körúti villamoson, hogy a BKK egy forintot se lát a vármegyebérlet MÁV által beszedett bevételeiből. Nyilván fordítva sem mehet, hogy a Budapest-bérlet bevételeiből nem kap a MÁV-Volán – de ez eddig is működött, ameddig le nem járt a korábbi szerződés” – magyarázza a korábbi államtitkár, aki szerint egy ideális világban, „felkészült és jót akaró szereplők” együttműködése nyomán akár lehetne is olyan megoldás, hogy megmarad a Budapest-bérlet, és valamilyen típusú vármegyebérlet érvényes lesz a fővárosban, és ezáltal létrejön egy regionális tarifaközösség, de úgy látja, ehhez nagyon sok számolás, bevételfelosztási tárgyalás és komoly szakmai munka kell.

A helyközi bérletek megszűnnek, erről is van véleménye Vitézynek

Lázár János bejelentette, hogy megszűnnek az eddigi MÁV és Volán helyközi bérletek, helyettük csak vármegyebérlet lesz. Vitézy úgy látja, akinek jobb és olcsóbb volt, eddig is váltott már a vármegyebérletre, de akinek a régi típusú, kilométer-alapú bérletek jobban megérik, azoknak

a ma bejelentett döntés brutális áremelést jelent.

Példaként írja le, hogy aki Budakesziről, Budaörsről, Nagykovácsiból, Solymárról, Pécelről és még sok más településről busszal vagy épp Dunaharasztiból, Budakalászról, Csömörről, Kistarcsáról ingázott HÉV-vel Budapestre, az eddigi 5 kilométeres bérlete helyett az 59 százalékkal drágább vármegyebérletet veheti csak meg a fővároson kívüli szakaszra.

Arra kérem Lázár Jánost, gondolja ezt át, és vonja vissza ezt az intézkedést, ne drágítsa 59 százalékkal a 10 kilométernél rövidebb távon vagy megyehatáron át ingázók utazását

– teszi hozzá. Az országos tarifareform kapcsán pedig megjegyzi, abban bízott, hogy az országos tarifareform azt jelenti: végre lesznek egységes és egymáshoz csatlakozó busz- és vonatjegyek az országban. „Jó dolog a ma bejelentett 24 órás vármegye- és országos napijegy bevezetése, ezek jó termékek lesznek, a kedvezmények egyszerűsítése is időszerű volt, de a teljes országos jegystruktúra egységesítése jelenti csak az igazi és régóta szükséges tarifareformot, minden más csak félmegoldás. Amíg az országos közlekedésben két külön jegy kell buszra és vonatra, addig nem értünk át a 21. századba” – zárul a poszt.

Csak a vármegyebérlet marad, 14 év alatt ingyenes lesz az utazás

Az építési és közlekedési miniszter kedd reggel bejelentette, hogy gyökeresen átalakítják a hazai tarifarendszert, így március 1-jétől a vármegye- és országbérleten túl minden egyebet megszüntetnek. Közölte továbbá azt is, hogy a tavasszal bevezetnek két egynapos, korlátlan közlekedést garantáló jegyet, a Vármegye24-et 990 forintért, a Magyarország24-et pedig 4990-ért.

Lázárék átalakítják a kedvezmények rendszerét is, a 65-ből 22 marad meg. A közalkalmazottak esetében megszűnik a pecsételős rendszer, a 14–25 évesek pedig szintén 50 százalékos kedvezményt kapnak, ha nem vesznek vármegye- vagy országbérletet, amely 90 százalékos kedvezménnyel lesz kapható. A legfontosabb is elhangzott a debreceni sajtótájékoztatón: 14 év alatt és 65 év felett mindenkinek díjmentes lesz a közösségi közlekedés.

A BKK járatain is fogadják el a vármegye- és országbérleteket!

Lázár hosszan beszélt a kormány és főváros között fennálló vitáról a Budapest-bérlet kapcsán, szerinte „méltányos és fair” ajánlatot tettek, amelyet Budapest nem fogadott el, ezért tartozik a 2022-es és 2023-as szolgáltatások árával, továbbá nem állapodtak meg arról sem, hogy 2024-ben milyen feltételek mellett folytathatnák.

Mi elfogadjuk a Budapest-bérletet a MÁV, a HÉV és a Volánbusz járatain, a főváros pedig fogadja el a vármegye- és országbérleteket a BKK-in!

– nyomatékosította Lázár, aki ezt azzal toldotta meg, hogy Karácsony Gergelynek tett ajánlata március 1-jéig él. Később annyival pontosította a kijelentését, hogy mindez a közigazgatási határon belüli utazásokra érvényes, azaz Budapest-bérlettel továbbra sem lehet vidéken utazni.

Újságírói kérdésre válaszolva az építési és közlekedési miniszter kifejtette, hogy az államnak csupán 1 százalék, lefordítva 440 millió forint folyik be a Budapest-bérletekből, ugyanakkor a szolgáltatás 4,7 milliárdba kerül, a főváros ráadásul ehhez még 12 milliárd forintnyi támogatást is kap.